Клавиатура также поддерживает трехрежимные переключатели с возможностью горячей замены

Компания Lenovo выпустила в Китае новую механическую клавиатуру Aurora GK10. Она поставляется как в проводной, так и в беспроводной версии с выбором механических переключателей синего, коричневого или красного цвета. Проводная модель стоит от 99 юаней (14 долларов США), а беспроводная будет продаваться по цене 179 юаней (25 долларов США), хотя она еще не поступила в продажу.

Aurora GK10 использует компактную 98-клавишную раскладку с эргономичным дизайном, который экономит место на рабочем столе, сохраняя функциональность клавиш. Она подключается к устройствам с помощью съемного кабеля Type-C.

Клавиатура оснащена разъемами с возможностью горячей замены, которые поддерживают как 3-контактные, так и 5-контактные механические переключатели. Новинка получила механические переключатели трех вариантов: синие (тактильные и щелкающие), красные (плавные и линейные) и коричневые (тактильные с более тихой обратной связью). Все переключатели рассчитаны примерно на 50 миллионов нажатий. Длина хода составляет 4,0 мм ± 0,4 мм, а срабатывание при 2,0 мм ± 0,6 мм.

Клавиатура оснащена системой RGB-подсветки с 20 динамическими эффектами. Подсветку можно настраивать с помощью программного обеспечения Lenovo Aurora, которое поддерживает синхронную подсветку на совместимых устройствах. Клавиатура включает в себя специальные сочетания клавиш для управления мультимедиа и подсветкой с помощью функциональной клавиши (FN).

GK10 использует двухкомпонентные колпачки клавиш ABS, устойчивые к износу. Клавиатура также оснащена регулируемыми ножками, которые обеспечивают угол набора текста 4 градуса, и нескользящими накладками.

Беспроводная версия оснащена встроенным аккумулятором емкостью 4000 мАч. Клавиатура имеет длину 385,9 мм, ширину 139 мм и высоту 38,32 мм, а ее масса составляет около 780 граммов.