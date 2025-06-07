Возможно в новом устройстве бренд решил сделать ставку на дизайн и привлечение молодежи

Бренд POCO совсем скоро готовится представить общественности новый бюджетный флагманский смартфон. Но перед официальным анонсом сегодня в сети появился "живой" снимок POCO F7, предлагающий впервые взглянуть на дизайн его задней панели. Снимок демонстрирует весьма смелый дизайн устройства.

Утечка живого снимка была предоставлена известным информатором Абишеком Ядавом, который поделился подробностями на своей странице в сети X* (запрещена на территории России). Глядя на эту картинку, можно видеть задний модуль камеры овальной формы, в котором размещены два датчика изображения. Однако, что более привлекает внимание, так это угловатый дизайн, а также возможное использование прозрачного окна, через которое виден чипсет Qualcomm Snapdragon. Таким образом бренд POCO решил переосмыслить дизайн своего устройства и привлечь внимание потенциальных покупателей, возможно, нацелившись на игровой сегмент.

На задней панели также есть надпись «50MP OIS», которая, вероятно, относится к основной камере. Напомню, что POCO F7, как ожидается, будет переименованной и несколько измененной моделью Redmi Turbo 4 Pro, и расположение камер действительно свидетельствует об этом. Исходя из того, что известно на данный момент, данный телефон будет работать на новой однокристальной системе Snapdragon 8s Gen 4, которая уже показала себя с лучшей стороны в бенчмарках, не сильно отставая от флагманов, но будет дешевле, например, топового чипсета Snapdragon 8 Elite.

POCO может анонсировать этот смартфон в период с 17 по 19 июня на глобальном рынке, включая Индию. Спереди телефон может иметь крупный 6,83-дюймовый плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 120 Гц. Новая модель бренда, скорее всего, будет работать на базе ОС Android 15 с пользовательской оболочкой HyperOS 2.0 из коробки. Другие особенности включают защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69, ИК-порт, большой аккумулятор емкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.