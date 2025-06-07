Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
Возможно в новом устройстве бренд решил сделать ставку на дизайн и привлечение молодежи

 Бренд POCO совсем скоро готовится представить общественности новый бюджетный флагманский смартфон. Но перед официальным анонсом сегодня в сети появился "живой" снимок POCO F7, предлагающий впервые взглянуть на дизайн его задней панели. Снимок демонстрирует весьма смелый дизайн устройства.

 Утечка живого снимка была предоставлена известным информатором Абишеком Ядавом, который поделился подробностями на своей странице в сети X* (запрещена на территории России). Глядя на эту картинку, можно видеть задний модуль камеры овальной формы, в котором размещены два датчика изображения. Однако, что более привлекает внимание, так это угловатый дизайн, а также возможное использование прозрачного окна, через которое виден чипсет Qualcomm Snapdragon. Таким образом бренд POCO решил переосмыслить дизайн своего устройства и привлечь внимание потенциальных покупателей, возможно, нацелившись на игровой сегмент.

 На задней панели также есть надпись «50MP OIS», которая, вероятно, относится к основной камере. Напомню, что POCO F7, как ожидается, будет переименованной и несколько измененной моделью Redmi Turbo 4 Pro, и расположение камер действительно свидетельствует об этом. Исходя из того, что известно на данный момент, данный телефон будет работать на новой однокристальной системе Snapdragon 8s Gen 4, которая уже показала себя с лучшей стороны в бенчмарках, не сильно отставая от флагманов, но будет дешевле, например, топового чипсета Snapdragon 8 Elite.

 POCO может анонсировать этот смартфон в период с 17 по 19 июня на глобальном рынке, включая Индию. Спереди телефон может иметь крупный 6,83-дюймовый плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 120 Гц. Новая модель бренда, скорее всего, будет работать на базе ОС Android 15 с пользовательской оболочкой HyperOS 2.0 из коробки. Другие особенности включают защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69, ИК-порт, большой аккумулятор емкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #xiaomi #poco #смартфоны xiaomi #смартфоны poco #poco f7 ultra #poco f7 #poco f7 pro #redmi turbo 4 pro
Источник: gizmochina.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
2
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
2
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
6
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
Bluefox выпустила компактный Android-смартфон NX1 с 4-дюймовым дисплеем
+
Часы Casio G-Shock серии Sea of ​​Stars светятся в темноте подобно морскому планктону
+
На онлайн-площадке 8-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 200 продают за 12 млн рублей
1
Ulefone готовит к началу продаж 16 июня Armor 34 Pro со встроенным проектором
+
Минспорт РФ потратит ₽500 млн. на закупку PlayStation 5 и геймерских ПК с Intel Core-i9 и СЖО
1
SpaceX выводит из эксплуатации корабли Crew Dragon, используемые США для экспедиций на МКС
1
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
Radeon RX 9070 XT и 9070 подешевели ниже рекомендуемой розничной цены
2
Thermalright представила вентиляторы с двойными шарикоподшипниками
+
Астрономы зафиксировали космические взрывы, мощнее самых ярких сверхновых в десятки раз
+
США потратят около $400 млн на модернизацию подаренного Катаром Boeing 747
+
Radeon RX 9060 XT доехала до РФ – в США за эти же деньги можно купить две Radeon RX 9060 XT 16 Гб
2
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
GTA 6 получит более 700 магазинов и торговых центров, которые главные герои смогут посещать
+
Asus представила корпус Prime AP202 с панорамным изогнутым стеклом и вентиляторы Prime MR120 ARGB
+

Популярные статьи

Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
19
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
42
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
8
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
5
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
12
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
3
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
7

Сейчас обсуждают

Виталий Виталий
00:25
Статью надо было озаглавить "Почему у Дюши Цымбалова руки из ж@&ы растут" часть 2
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Solarex
00:04
Всем ребойлам приготовиться
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
Денис Воробьёв
23:45
В маленьком городе и на Авито выбор меньше и цены выше. Пост ради поста и рекламы.
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
Degeneratus Maximus
23:42
Нет, браузеры не работает, весь дх12 не работает, драйвера не подходят, Стим тоже не работает, с технической стороны win 10 это современная система, а 7 это устаревший хлам который годится только в оч...
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Mallory
23:31
Так это все равно не бьется с его рассказами. По его рассказам линукс нужен исключительно для файлопомоек. А тут наоборот, востребованность выше.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Александр Балакирев
23:28
Это точно. Нужно начать с того, что запретить ФАС. Экстремисткая контора.
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
Александр Балакирев
23:25
Я требую выгнать из бизнеса биздельников. DNS и Эльдорадо! Занимаются только повышением цем! Вся техника у них дороже в двое. Требую арестовать и посадить директоров!
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
NuclearMissionJam
23:17
У меня были Orion AstroView 100 мм и Orion Observer 70mm II. Оба в городе было нереально использовать из-за мерцания и потоков воздуха. Иногда ходил в парк с ними, но из-за зевак и гопников перестал. ...
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
NuclearMissionJam
23:06
Я бы в детстве вижал от радости, будь у меня такой телефон
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
Димка Тупицкий
23:02
Если ты анимешник, то у меня для тебя плохие новости
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем