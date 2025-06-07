Смартфон должен выйти в течение текущего месяца

В марте суббренд Xiaomi Poco выпустил новейшее поколение смартфонов серии F7. До сих пор были доступны только две модели: Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. В различных всесторонних обзорах эти телефоны оставили хорошее впечатление благодаря своей высокой производительности, достойному набору функций и разумной цене.

Чего пока не хватало пользователям, так это базовой модели Poco F7, но скоро это изменится. После недавних утечек сама Xiaomi теперь косвенно намекнула на грядущий запуск нового смартфона: в индийском интернет-магазине Flipkart появилась тизерная страница, впервые обнаруженная GSMArena. Хотя эта страница явно не называет Poco F7, она дает довольно четкие указания. Например, там перечислена история серии F от Xiaomi, которая началась в 2018 году с модели Poco F1. Упоминаются Poco F3 GT 2021 года, Poco F4 2022 года и прошлогодний Poco F6, который имел процессор Snapdragon 8 и 1.5K AMOLED-дисплей.

Как показывает URL-адрес тизерной страницы, Poco F7 дебютирует в конце этого месяца. Хотя анонс касается только индийского рынка, можно предположить, что новый телефон Xiaomi будет запущен по всему миру примерно в то же время. Это соответствует последним утечкам, которые предсказывали запуск в июне 2025 года.

Технически Poco F7, скорее всего, совпадает с китайским Redmi Turbo 4 Pro, поэтому никаких сюрпризов с точки зрения спецификаций быть не должно. К ним относятся однокристальная система Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплей с яркостью до 3200 кд/м2, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также основная камера на базе сенсора Sony LYT-600.