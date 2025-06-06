Это является очередным подтверждением скорого выхода видеокарты

Ожидается, что графический процессор в составе видеокарты GeForce RTX 5050, известный как NVIDIA GB207, будет запущен в следующем месяце. Этот графический процессор является самым скромным чипом на архитектуре Blackwell и предназначен для сегмента начального уровня, хотя многие считают, что GB206 также является одним из них.

Графический процессор GB207 теперь появился в списке идентификаторов устройств PCI. Эти идентификаторы используются программным обеспечением для проверки процессора и распознаются такими инструментами диагностики, как GPU-Z. Это обеспечивает простой способ проверить, основана ли карта на новом графическом процессоре или была неправильно маркирована. Последний вариант часто обнаруживается в видеокартах на вторичном рынке, где орудуют мошенники.

Сообщается, что графический процессор GB207 имеет идентификаторы 2d98 или 2dd8, а 2db8 и 2db9 также являются вероятными кандидатами для других вариантов. Эти варианты обычно используются для различных моделей от OEM-производителей или моделей с различными настройками мощности Max-Q для ноутбуков.

Как уже упоминалось, графический процессор GB207 также планируется использовать в настольных компьютерах. Вчера в сети появилась информация, что видеокарта RTX 5050 должна выйти в июле, и весьма вероятно, что, как и в случае с серией RTX 5060, NVIDIA одновременно выпустит настольные и мобильные ускорители. Стоит также добавить, что мобильная графическая карта RTX 5050 уже упоминалась в некоторых спецификациях ноутбуков ещё в январе, так что это не является сюрпризом.

В настоящее время у графического процессора GB207 нет прямых конкурентов от AMD или Intel, поскольку ни одна из этих компаний не выпустила бюджетные видеокарты на своих текущих архитектурах. У Intel нет планов относительно графических процессоров для ноутбуков, исходя из того, что сейчас известно, в то время как AMD потенциально может выпустить модель с чипом Navi 44 с уменьшенным количеством ядер или пониженным энергопотреблением для ноутбуков. Однако AMD пока не выпустила ни одной мобильной карты на базе RDNA4, и нет никаких признаков того, что компания это сделает в ближайшее время.

Для мобильной графической карты RTX 5050 ближайшим конкурентом может стать интегрированная графика, такая как серия Radeon 8000S, используемая в AMD Ryzen AI MAX+ линейки Strix Halo.