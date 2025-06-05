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Утечка слайда раскрыла планы Intel по выпуску процессоров Nova Lake, Wildcat Lake и Bartlett Lake
Дорожная карта Intel предполагает обновленные линейки процессоров для настольного и мобильного сегментов

 Официальный документ Intel раскрыл дорожную карту будущих процессоров компании, которая включает семейства Wildcat Lake и Bartlett Lake-S. Слайд также подтверждает, что производитель ЦП разрабатывает чипы Nova Lake-S для настольных компьютеров и маломощный вариант Nova Lake-U для ноутбуков.

 Источником утечки стал документ поддержки Intel о платформе Time Coordinated Computing (TCC), в котором описывается, как эта технология может использоваться для приложений реального времени на периферии. Однако раздел дорожной карты был удален из документа после того, как его заметил инсайдер InstLatX64, который поделился слайдом на своей странице в сети X* (запрещена на территории России).

 На слайде упоминалось несколько невыпущенных платформ Intel, которые, как ожидается, будут анонсированы в ближайшее время. К ним относятся Nova Lake-S для настольных компьютеров и Nova Lake-U для ноутбуков, обе, как полагают, станут наследниками Arrow Lake. В нем также упоминается серия Wildcat Lake, которая, как предполагается, станет новой маломощной мобильной платформой, вероятно, сменяющей Twin Lake.

 Кроме того, на слайде был указан процессор Bartlett Lake-S всего с 12 производительными ядрами, о чем давно ходили слухи в профильных СМИ, но пока официально о нем не было объявлено. Intel впервые представила платформу Bartlett Lake на выставке CES 2025 в январе, представив три модели, включающими до 24 ядер в гибридной конфигурации на основе кристаллов Alder Lake или Raptor Lake.

 Чипы Bartlett Lake-S в первую очередь нацелены на промышленные, коммерческие и периферийные вычислительные приложения, что позволяет предположить, что грядущая 12-ядерная модель будет предназначена для того же рынка. Более ранние сообщения указывают, что он будет совместим с существующими материнскими платами LGA-1700 серий 600 и 700 и, как ожидается, будет запущен к сентябрю 2025 года.

 В ныне удаленном документе также упоминались будущие мобильные процессоры Panther Lake, которые, как ожидается, поступят в массовое производство в конце этого года и начнут поставляться OEM-производителям в начале 2026 года. Сообщается, что Intel продемонстрировала несколько платформ проверки с этими чипами на выставке Computex 2025 в прошлом месяце, что указывает на неизбежный официальный анонс в недалекой перспективе.

 Хотя на слайде не были подробно описаны аппаратные характеристики ни одного из будущих семейств процессоров, недавние утечки раскрыли информацию о следующей крупной архитектуре настольных ПК Intel: Nova Lake. Сообщения предполагают, что Nova Lake-S может предложить до 52 гибридных ядер и будет использовать новый сокет LGA-1954, что означает необходимость перехода на новые материнские платы.

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#intel #процессоры #процессоры intel #nova lake #nova lake-s #wildcat lake #bartlett lake
Источник: techspot.com
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