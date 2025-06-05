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Настольная видеокарта GeForce RTX 5050 может выйти в июле 2025 года
В сети появилась информация, что Nvidia в июле готовит релиз карты начального уровня на архитектуре Blackwell

Вчера в сети появились очередные слухи о том, что NVIDIA теперь обсуждает новый графический ускоритель со своими партнерами по производству видеокарт. Этой картой является GeForce RTX 5050, и это не версия для ноутбуков. Вскоре после того, как об этом стало известно, сотрудники портала Videocardz.com связались со своими источниками, которые подтвердили, что NVIDIA действительно планирует выпустить эту видеокарту в ближайшие недели.

Последние спецификации остаются неизменными по сравнению с тем, что сообщалось ранее. Ожидается, что карта будет использовать графический процессор GB207 и иметь 2560 ядер CUDA, что примерно на треть меньше по сравнению с RTX 5060. Однако это не единственное отличие. По слухам, новая модель также будет оснащена 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, что является понижением по сравнению с более быстрой GDDR7, используемой в моделях RTX 5060 и старше.

Хотя большинство спецификаций известны в течение некоторого времени, источник теперь указывает, что NVIDIA планирует запуск RTX 5050 в следующем месяце. Также стоит отметить, что NVIDIA, как говорят, работает над версией для ноутбуков, что уже подтвердили несколько производителей мобильных компьютеров. Выпуск как настольной, так и мобильной версий одновременно был бы логичным шагом.

Кроме того, имеются слухи о том, что NVIDIA рассматривает возможность использования модулей памяти объемом 3 ГБ для своих карт серии RTX 50. Это не связано с моделью RTX 5080 SUPER, которая, как ожидается, уже будет иметь 24 ГБ памяти на основе таких модулей. Такое же обновление может коснуться и младших моделей, потенциально решая одну из самых больших критических замечаний к NVIDIA, выпустившей карты с объемом памяти 8 ГБ в 2025 году.

Интересно, что Benchlife сообщает о возможности компании NVIDIA перейти на использование памяти GDDR7 для моделей RTX 5050 как в настольном, так и в мобильном сегменте.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5060 #rtx 5050
Источник: videocardz.com
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