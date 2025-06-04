Новая RTX 5060 INSPIRE ITX имеет длину всего 14,5 сантиметров и один вентилятор

Компания MSI недавно обновила свои страницы с видеокартами новыми моделями и полными техническими подробностями о серии RTX 5060. Компания представила свои первые модели Cyclone, возродив концепцию дизайна, включающим один вентилятор почти десятилетней давности, но также сосредоточилась на новых разработках.

Перед мероприятием Computex 2025 MSI анонсировала серию INSPIRE 2X, линейку карт в золотом стиле с двумя вентиляторами и толщиной два слота. Однако это была не единственная модель, запланированная для данной серии. Похоже, есть также модель INSPIRE ITX с одним вентилятором. Как следует из названия, графическая карта имеет форм-фактор Mini-ITX, и в этом случае она даже короче большинства карт ITX (обычно 170 мм). Длина INSPIRE ITX составляет всего 145 мм, что делает видеокарту почти такого же размера, как интерфейс PCle.

Интересно, что графический ускоритель RTX 5060 даже не использует все 16 линий PCIe, поэтому технически печатная плата может быть уже. Однако для графического процессора, модулей памяти, VRM и выходов дисплея необходимо место. Карта использует один медный радиатор и напоминает дизайн подсолнух, который можно увидеть на модели Cyclone. Для обеспечения питания карты используется один 8-контактный разъем питания.

Несмотря на то, что конструкция включает один вентилятор мощностью 145 Вт, видеокарта все еще может быть разогнана. Модель INSPIRE ITX OC работает на тактовой частоте до 2512 МГц (по данным MSI Center), что примерно на 20 МГц ниже, чем у модели INSPIRE 2X.

MSI еще не объявила цену на свою новую модель формата ITX. На данный момент это единственная официальная карта ITX от компании MSI, хотя другие модели серии RTX 5060, такие как Cyclone, не намного больше.