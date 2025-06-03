В США модель с 8 ГБ памяти выставлена за 320 долларов, а в Великобритании - 270 фунтов

Radeon RX 9060 XT должна выйти уже на этой неделе в двух вариантах с 8 ГБ или 16 ГБ памяти. Геймеры, желающие приобрести эти модели, должны быть готовы потратить не менее 249 или 349 долларов США соответственно — в зависимости от того, сколько памяти им нужно.

Первые розничные продавцы начинают выставлять новые карты на своих сайтах и готовиться к продажам. Один из первых розничных продавцов в США, Central Computers, выставил карты RX 9060 XT по цене от 319,99 долларов США, что выше ожидаемого. Однако это наверняка не окончательная цена:

Возможно, немного более точные данные можно найти на Overclockers UK. Этот розничный продавец часто показывает завышенные цены перед запуском и обычно обновляет их непосредственно перед началом продаж.

Портал Videocardz.com решил составить список моделей, каждая из которых включала свою цену. Как уже упоминалось ранее, ожидается, что серии ASRock Challenger, Sapphire PULSE и PowerColor Reaper будут моделями с рекомендованной ценой, то есть они должны быть ближе всего к объявленным ценам AMD. По данным Overclockers UK, цены начинаются от £270, что выше ожидаемых (они должны быть около £233, включая НДС).

Вероятные цены RX 9060 XT, но не окончательные:

• Asrock Radeon RX 9060 XT Challenger OC 8 ГБ — 269,99 фунтов стерлингов

• Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming 8 ГБ — 269,99 фунтов стерлингов

• PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 8 ГБ — 289,99 фунтов стерлингов

• Asus Radeon RX 9060 XT Dual 8 ГБ — 289,99 фунтов стерлингов

• Asrock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC 8 ГБ — 299,99 фунтов стерлингов

• PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound 8 ГБ — 299,99 фунтов стерлингов

• Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8 ГБ — 299.99 фунтов стерлингов

• Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming 16 ГБ — 314.99 фунтов стерлингов

• PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16 ГБ — 329.99 фунтов стерлингов

• Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT Gaming 16 ГБ — 338.99 фунтов стерлингов

• PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound 16 ГБ — 349.99 фунтов стерлингов

• Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT Gaming 16 ГБ — 359.99 фунтов стерлингов

• Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 ГБ — 359.99 фунтов стерлингов

• Asus Radeon RX 9060 XT Prime OC 8 ГБ - 359.99 фунтов стерлингов

Как всегда, это предварительная цена, которая, с высокой долей вероятности, изменится перед релизом. Более точные цены обычно ожидаются от розничных продавцов в США, таких как MicroCenter, Newegg или Amazon, которые часто являются официальными.