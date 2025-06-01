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XFX выпустит четыре видеокарты Radeon RX 9060 XT SWIFT с тактовой частотой до 3320 МГц
Компания XFX оснастит карты Radeon RX 9060 XT тактовой частотой GPU до 3320 МГц, как в варианте с 8, так и с 16 ГБ памяти

 Видеокарты серии SWIFT OC будут иметь четыре варианта. Компания XFX избежала путаницы, вызванной такими брендами, как Yeston или Sapphire, которые предлагают не только версии на 16 ГБ и 8 ГБ памяти, но также разные цвета и тактовые частоты. XFX подтвердила выпуск четырех моделей SWIFT, доступных в черном или белом цвете.

 Radeon RX 9060 XT с графическим процессором Navi 44 и 2048 потоковыми процессорами будет доступна с TDP в диапазоне от 150 Вт до 182 Вт. Согласно спецификациям других партнеров AMD, очень немногие карты придерживаются мощности 150 Вт, большинство из них имеют номинал в диапазоне от 170 Вт до 180 Вт. XFX пока не подтвердила точные настройки мощности, но, как говорят, все четыре модели используют одинаковые тактовые частоты.

 По предварительной информации, карты XFX могут поставляться с самым высоким профилем разгона, который можно увидеть в таких моделях, как ASRock Steel Legend или Sapphire NITRO. Это означает игровую частоту 2780 МГц и тактовую частоту в режиме ускорения 3320 МГц.

 Серия XFX Radeon RX 9060:

• XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Gaming Edition RX-96TSW8GBQ - 8 ГБ GDDR6;

• XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Gaming Edition RX-96TSW16BQ - 16 ГБ GDDR6;

• XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC White Gaming Edition RX-96TSW16WQ - 16 ГБ GDDR6;

• XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC White Gaming Edition RX-96TSW8GWQ - 8 ГБ GDDR6.

 Все четыре карты получили по три разъема для вывода изображения на дисплей: два DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Система питания видеокарт включает по одному 8-контактному разъему питания.

 Выход видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT запланирован на 5 июня. Ожидается, что новые графические карты будут стоить 299 и 349 долларов за версии 8 ГБ и 16 ГБ соответственно. Серия SWIFT от XFX обычно относится к самым доступным вариантам, поэтому есть высокая вероятность, что эти карты будут представлены в обзорах.

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Источник: videocardz.com
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