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Sharp представила смартфоны Aquos R10 и Aquos Wish 5 с яркими дисплеями и повышенной защитой
Как и большинство смартфонов компании, новинки получили привлекательный дизайн, но купить их можно только в очень ограниченном количестве стран азиатского региона

 Японская компания Sharp представила два новых смартфона линейке Aquos: премиальный Aquos R10 и бюджетный Aquos Wish 5. Оба телефона делают акцент Sharp на дизайне, инновациях в области дисплеев и долговечности, но с явными различиями в целевой аудитории и характеристиках.

 Aquos R10 оснащен 6,5-дюймовым FullHD+ дисплеем Pro IGZO OLED, который поддерживает переменную частоту обновления от 1 до 240 Гц. Дисплей обеспечивает пиковую яркость 3000 кд/м2 и поддерживает технологию Virtual HDR от Sharp для улучшения воспроизведения видео без HDR.

 Сердцем смартфона является чипсет среднего уровня Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Стабильную работу телефона обеспечивает система охлаждения на основе меди примыкающей непосредственно к испарительной камере и процессору.

 Работает устройство на Android 15 и включает в себя улучшения ИИ, такие как извлечение ключевых слов для вызовов в реальном времени и предложения по интеллектуальному планированию. Телефон оснащен двойной 50,3-мегапиксельной системой задних камер, разработанной совместно с Leica, объединяющей 23-миллиметровый широкоугольный объектив и 13-миллиметровый сверхширокоугольный объектив. Телефон также оснащен 50,3-мегапиксельной фронтальной камерой.

 Aquos R10 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 36 Вт через порт USB-C 3.2 Gen 1. Также смартфон оснащен двумя стереодинамиками с цельнометаллическим корпусом динамиков, поддержкой технологий улучшения звука Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

 Aquos R10 получил защиту от воды и пыли IPX5/IPX8/IP6X и соответствует стандартам MIL-STD-810G военного уровня.

 Что касается Aquos Wish 5, то смартфон нацелен на пользователей, ищущих простой, но надежный смартфон. Он оснащен 6,6-дюймовым HD+ IPS LCD экраном с частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью для улучшения видимости.

 Работает телефон на процессоре MediaTek Dimensity 6300, включает 4 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 2.1 дна 128 ГБ. Устройство также поддерживает расширение виртуальной памяти для улучшения многозадачности.

 Поставляется новинка с Android 15 из коробки и оснащена помощником вызовов на базе искусственного интеллекта, который блокирует подозрительные звонки и преобразует голосовую почту в текст. На задней панели устройство оснащено одной 50,1-мегапиксельной камерой с технологией Sharp ProPix Lite, а на передней панели располагается 8-мегапиксельная селфи-камера, поддерживающая улучшения на базе искусственного интеллекта.

 Автономность Aquos Wish 5 возложена на аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт через порт USB-C 2.0. Смартфон также оснащен функцией интеллектуальной зарядки Sharp, которая останавливает зарядку на уровне 90%, чтобы уменьшить износ аккумулятора.

 Как и старшая модель Aquos Wish 5 получил защиту IPX5/IPX8/IPX9 и IP6X, а также сертификацию MIL-STD-810H.

 Sharp сообщила, что обе модели будут доступны в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии. Продажи Aquos Wish 5 начнутся в конце июня, а Aquos R10 появится на полках магазинов в начале июля. Цены на разблокированные и заблокированные оператором варианты пока не объявлены. К сожалению компания уже довольно давно ушла с российского рынка, хотя предлагала весьма интересные устройства с оригинальным функционалом и дизайном.

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#смартфоны #sharp #sharp aquos r10 #смартфоны sharp
Источник: gizmochina.com
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