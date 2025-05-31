Microsoft представляет новую систему обновлений Windows 11 для управления обновлениями приложений в дополнение к системам и драйверам Windows

С момента появления Windows 10 у Microsoft были высокие амбиции получить как можно больше контроля над тем, что устанавливается пользователями на ПК. Прекрасным примером этого является стремление использовать Microsoft Store для установки программ вместо традиционных .exe-файлов. Последний шаг компании в этом направлении заключается в том, что Windows начинает обрабатывать не только системные обновления.

Интересно то, что, похоже, Microsoft планирует использовать эту новую систему вместе со своим магазином приложений, а не в качестве его замены. Эти планы появились несмотря на то, что обновления Windows продолжают вызывать проблемы BSOD еще с апреля.

Согласно блогу Microsoft на эту тему, Windows скоро начнет контролировать все, от обновлений драйверов и прошивки до обновлений приложений. Microsoft объясняет, что текущие платформы обновления и управления приводят к фрагментированной экосистеме: "Обновления в экосистеме Windows могут ощущаться как фрагментированный опыт для администраторов, управляющих приложениями, имеющие свои собственные способы обновлений и коммерческие инструменты управления, которые обрабатывают собственную загрузку, установку, перезапуск и уведомления. Текущий способ обработки вызывает ряд проблем, включая скачки использования ЦП и сети, увеличение расходов на поддержку и плохой пользовательский опыт из-за запутанных или конфликтующих уведомлений". Microsoft стремится решить эту проблему.

Microsoft заявляет, что новая система будет разумно планировать обновления приложений и системы таким образом, который, по ее словам, является экологически чистым, оптимизированным и уважающим использование системы пользователем. Ранняя предварительная версия системы Windows Update развертывается для разработчиков, и в настоящее время это система с подпиской. Разработчики предоставляют информацию об обновлениях в систему с помощью ряда API среды выполнения Windows и команд PowerShell. В конечном счете, обновления по-прежнему в основном зависят от разработчиков, и у пользователей все еще будет выбор, когда обновляться, но с обновленной системой у Microsoft просто будет способ планировать обновления как приложений, так и ОС, чтобы расставить приоритеты для определенных приложений, таких как драйверы, и избежать конфликтов, которые могут возникнуть. Пока неясно, когда произойдет более широкое развертывание функции контроля.