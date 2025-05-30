Это относится по крайней мере к моделям RX 9060 XT от китайской компании YESTON

Ранее компания уже анонсировала одну модель, но сегодня она раскрывает дополнительные модели, все на основе одного и того же графического процессора Navi 44. Основные различия между ними заключаются в тактовых частотах и дизайне.

Компания Yeston предлагает две видеокарты линейки GAEA в конфигурациях памяти на 8 ГБ и 16 ГБ. Самая дешевая модель оценивается производителем в 2499 юаней и имеет двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами без ARGB-подсветки. Версия с 16 ГБ работает на частоте 2620/3230 МГц (игра/ускорение), а версия с 8 ГБ — на частоте 2530/3130 МГц соответственно. На данный момент это единственный известный случай, когда модели с 16 ГБ и 8 ГБ имеют разные тактовые частоты. Это может сбить с толку покупателей, которые думают, что единственное различие между картами заключается в объеме памяти. Помимо уменьшенного объема памяти, разница в частотах на 100 МГц дополнительно негативно отразится на производительности младшей модели.

Единственная хорошая новость заключается в том, что ни один другой бренд до сих пор не использовал разные тактовые частоты между вариантами с 8 ГБ и 16 ГБ. Возможно, это не окончательные спецификации, а указанные частоты являются маркетинговой ошибкой Yeston. Если же это окончательная спецификация для карт от всех производителей, то покупателям стоит серьезно подумать перед покупкой.

Компания Yeston также предлагает два варианта в линейке Game Ace (или GAMEACE). Черно-фиолетовая модель является более продвинутой версией, официально именуемой GAMEACE ACE OC, то есть с двумя «Ace» в названии. Другая модель, имеющая совершенно другой дизайн, называется Game Ace White.

Как видно, существует значительная разница в цене в зависимости от конфигурации памяти. В настоящее время Yeston не предлагает версию White с 16 ГБ памяти. Что касается тактовых частот, то Game Ace OC работает на частотах 2780/3320 МГц и включает двойной BIOS. Модель White работает на частотах 2530/3130 МГц. Так что и здесь наблюдается заметный разрыв, но, по крайней мере, в этом случае разные конструкции помогут избежать путаницы среди потенциальных покупателей. Это явно разные карты, которые, однако, имеют схожее название.

Цены на YESTON RX 9060 XT:

• RX 9060 XT GAEA 8 ГБ: 2499 RMB

• RX 9060 XT GAEA 16 ГБ: 2899 RMB

• RX 9060 XT GAMEACE (White) 8 ГБ: 2649 RMB

• RX 9060 XT GAMEACE OC 16 ГБ: 3099 RMB

Сообщается, что серия видеокарт Yeston RX 9060 XT поступит в продажу 7 июня, то есть через два дня после официального запуска.