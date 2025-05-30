Хотя показанный ранее компанией AMD рендер был лишь художественным вымыслом, PowerColor решила использовать такой дизайн для своей серийной модели

На выставке Computex 2025 компания AMD анонсировала новую видеокарту на базе графического процессора Navi 48, а именно модель Radeon AI PRO R9700. Карта представляет новую схему наименования, увеличивает в два раза объем памяти по сравнению с пользовательской серией RX 9070 и отличается новым дизайном.

По словам AMD, рендер, показанный во время презентации PRO R9700, был предназначен только для маркетинговых целей. Этот художественный рендер не отражает реальный ускоритель, предназначенный для розничной продажи, хотя он все еще присутствует на веб-сайте компании. Однако это не совсем точно, поскольку PowerColor только что анонсировала новую карту на основе этой модели, которая использует точно такой же дизайн.

Главным отличием между рендером AMD и моделью от PowerColor является отсутствие названия «Radeon AI PRO». На карте просто указано «AMD Radeon», что можно ошибочно принять за игровую модель.

Несколько недель назад ходили слухи о планируемой карте Radeon RX 9070 с объемом памяти 32 ГБ. То сообщение оказалось частично точным, и действительно существует карта на базе Navi 48 с 32 ГБ памяти, и она производится партнерами компании AMD. Это, вероятно, привело к путанице среди утечек. Однако это не игровая карта, а кастомизированная профессиональная модель, которая сама по себе уже является интересной разработкой. Карты для рабочих станций обычно не получают модификаций от партнеров.

Возможно, самая интересная часть новости заключается в том, что это первая референсная карта на архитектуре RDNA4, выпущенная одним из главных партнеров компании AMD. У серий RX 9070 и предстоящей серии RX 9060 нет официальных референсных дизайнов. Как и в случае с серией AI PRO, все официальные изображения были помечены как художественные рендеры.