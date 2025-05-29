Cyberpunk 2 официально находится на стадии подготовки к производству, но до выхода игры еще как минимум четыре года

В сети появились новости для тех, кто с нетерпением ждет сиквела оригинальной игры Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red объявила, что следующая часть франшизы, теперь официально именуемая Cyberpunk 2, вошла в стадию подготовки к производству. Однако менее приятной новостью является то, что она выйдет не раньше 2029 или даже 2030 года. Компания также раскрыла последние данные о продажах своих самых популярных игр, включая The Witcher 3.

В своих отчетах о доходах за первый квартал 2025 года CD Projekt Red сообщила, что команда, стоящая за сиквелом Cyberpunk 2077 Project Orion, теперь именуемым Cyberpunk 2, завершила концептуальную фазу игры и перешла к стадии подготовки к производству.

К сожалению, пройдет много времени, прежде чем все желающие вернутся в Найт-Сити и, по словам создателя оригинальной игры Cyberpunk Майка Пондсмита, во второй город, который описывается как «Чикаго пошел не туда».

Михал Новаковски из CD Projekt спросили во время звонка инвесторам, будет ли временная шкала Cyberpunk 2 от предварительного производства до выпуска отражать предыдущие выпуски игр.

«Я могу повторить то, что я сказал в одном из предыдущих звонков, а именно, что наш путь от предварительного производства до финального релиза занимает в среднем четыре-пять лет. Сказав это, имейте в виду, что каждый проект уникален, и есть много переменных, которые влияют на конечный результат. Поэтому я не буду называть вам конкретные годы, но да, примерно так все и выглядит», — сказал Новаковски.

Это ставит дату релиза не раньше 2029 или 2030 года. Однако перед Cyberpunk 2 будет The Witcher 4, которая поможет пользователям скоротать время, и, хотя эта игра сейчас находится в стадии полного производства, ожидается, что она также выйдет не раньше 2027 года. Число сотрудников, работающих над четвертой основной частью франшизы возросло до 422, а над Cyberpunk 2 сейчас работают 96 разработчиков.

The Witcher 3, по-прежнему является любимой многими игрой и была продана невероятным тиражом в 60 миллионов копий с момента запуска. Это ставит ее на двенадцатое место в списке самых продаваемых игр всех времен, выше Super Mario Bros. (58 миллионов) и ниже Terraria (64 миллиона).

В студии также работают 48 разработчиков над многопользовательским спин-оффом Witcher Project Sirius, 19 разработчиков над совершенно новой игрой Project Hadar, 131 разработчик над общими сервисами и 14 над другими проектами. Новаковски сказал, что основным направлением набора сотрудников компании в 2025 году станет команда разработчиков Cyberpunk 2.

CD Projekt Red также отметила показатели продаж Phantom Liberty. Тираж данного дополнения для Cyberpunk 2077 превысил 10 миллионов копий.