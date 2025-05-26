Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
HONOR выпустила ноутбук MagicBook Pro 14 с процессором Core Ultra 5 225, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти
Дебют новинки состоялся в Малайзии по цене 1180 долларов

 Бренд HONOR представил ноутбук MagicBook Pro 14 на своем очередном мероприятии, предназначенный для профессионалов, студентов и творческих людей. Ноутбук был представлен вместе с часами Honor Watch 5 Ultra, планшетом Pad 10 и смартфонами серии Honor 400.

 Новый мобильный компьютер компании работает на процессоре Intel Core Ultra 5 225, включающем 14 ядер и 14 потоков. Он также включает в себя литий-полимерный аккумулятор емкостью 92 Вт·ч, самый большой в 14-дюймовых ноутбуках, обеспечивающий по заявлению производителя до 12 часов работы, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку через порт USB-C, что позволяет пользователям заряжать совместимые телефоны и планшеты HONOR.

 Кроме того, ноутбук поддерживает функцию Cross-OS Connectivity, которая позволяет пользователям передавать файлы между устройствами на базе iOS, Android и Windows без кабелей. HONOR Share теперь также поддерживает работу с iPhone. Такие инструменты, как HONOR Workstation, Global Favourites, HONOR Notes и Device Clone, помогают пользователям управлять контентом на нескольких экранах.

 MagicBook Pro 14 оснащен 14,6-дюймовым сенсорным экраном FullView с разрешением 3120 x 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением полезной площади экрана к корпусу 91,5 процента. Дисплей также имеет поддержку PWM-затемнение с частотой 4320 Гц, динамическое затемнение и режим E-Book. Мобильный компьютер также может похвастаться сертификатами TÜV Rheinland для просмотра с низким уровнем синего света и без мерцания для снижения нагрузки на зрение. Масса ноутбука составляет 1,37 кг, а толщина - 15,9 мм. Что касается конфигурации памяти, то новинка комплектуется 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ.

 Цены и доступность

 MagicBook Pro 14 стоит 4999 ринггитов или 1182 долларов США. При покупке ноутбука покупатели также получат годовую подписку на Microsoft 365 Personal и рюкзак HONOR бесплатно, пока он есть в наличии.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #ноутбуки #honor #magicbook #core ultra 5 225h #magicbook pro 14 #ноутбуки honor
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
2
Автор YouTube-канала «Мой компьютер» признал RTX 5060 Ti самой оптимальной видеокартой Blackwell
10
В Индонезии обнаружили и засняли живого целаканта, которые появивились на земле 400 млн лет назад
3
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
9
Отказ от ненужных ЖКХ-услуг сэкономит до 30% платежа
2
Опубликован список моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS 2.2 в числе первых
+
Власти США увидели в китайских лабораториях по тестированию электроники угрозу национальной безопасности
+
Опубликовано более 90 минут игрового процесса Battlefield 6 на PS5
3
Samsung сообщает о предстоящем запуске программы предварительного тестирования One UI 8
+
Возвращение легендарного босса и скорый релиз: Elden Ring Nightreign представила нового противника
+
"Ростсельмаш" замораживает инвестиции, кризис спроса на сельхозтехнику ставит крест на новых заводах
+
Стартовали продажи космоплана Aurora, который сможет выполнять полеты в космос каждые несколько дней
2
Army Recognition: Предварительные испытания новой российской БМП «Курганец-25» близки к завершению
1
Xiaomi выпустила складные поляризационные очки-клипсы MiJia для близоруких
+
Geely представила флагманский гибрид Galaxy M9 с запасом хода 1500 км
+
Электромотоциклы VARG испанской компании Stark Future привлекли внимание военных
+
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
+
Игровые смартфоны серии RedMagic 10S Pro получат встроенный эмулятор с поддержкой Windows-игр
+
В Китае до конца года будет представлен человекоподобный робот за $20 000
+
Игровой планшет Infinix Xpad GT дебютировал на Snapdragon 888 с 8 ГБ ОЗУ и экраном 144 Гц
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
22
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
3
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
10
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
10

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
07:07
Прекращай сидеть на всратой 1660ти. Она даже во времена своей молодости говном была.
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
nukemall
06:52
"Эффект Манделы" означает всего лишь то, что придурки не отличают живого Манделу от мёртвого Лумумбы, Бритни Спирс от Кристины Агилеры, которая Спирс в одном из клипов передразнивала, надев клетчатую ...
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
ebatoryi
06:41
всё на старца байдуна списывают.Врачи 1.5 года жить ему отвели,с его заболеванием смертельным.
Трамп раскритиковал Путина и Зеленского и возложил ответственность за конфликт на Байдена
Various Artists
06:32
Почему автор не говорит про мат платы maxsun и в видеокарты gunnir
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Various Artists
06:31
Насчёт b580 согласен
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Various Artists
06:30
Почему перестали говорить о мониторах ? Почему про монитор ничего не говорится в разрезе сборки ? Системник без монитора будет работать ?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Anton1978
06:26
Мне вот нравятся такие люди везде гавном поливают 8гб...А сам сидит на всратой 1660ти)))
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
ebatoryi
06:26
ведро гвоздей в космос,высыпят на низкой орбите.
В ООН призывают увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа
Anton1978
06:24
А где она эта разница ..Плащь заебато прорисован и там и там
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Артур Галиев
06:17
Что за бред 😂 4070ти супер сейчас золотая середина.
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем