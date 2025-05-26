Дебют новинки состоялся в Малайзии по цене 1180 долларов

Бренд HONOR представил ноутбук MagicBook Pro 14 на своем очередном мероприятии, предназначенный для профессионалов, студентов и творческих людей. Ноутбук был представлен вместе с часами Honor Watch 5 Ultra, планшетом Pad 10 и смартфонами серии Honor 400.

Новый мобильный компьютер компании работает на процессоре Intel Core Ultra 5 225, включающем 14 ядер и 14 потоков. Он также включает в себя литий-полимерный аккумулятор емкостью 92 Вт·ч, самый большой в 14-дюймовых ноутбуках, обеспечивающий по заявлению производителя до 12 часов работы, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку через порт USB-C, что позволяет пользователям заряжать совместимые телефоны и планшеты HONOR.

Кроме того, ноутбук поддерживает функцию Cross-OS Connectivity, которая позволяет пользователям передавать файлы между устройствами на базе iOS, Android и Windows без кабелей. HONOR Share теперь также поддерживает работу с iPhone. Такие инструменты, как HONOR Workstation, Global Favourites, HONOR Notes и Device Clone, помогают пользователям управлять контентом на нескольких экранах.

MagicBook Pro 14 оснащен 14,6-дюймовым сенсорным экраном FullView с разрешением 3120 x 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением полезной площади экрана к корпусу 91,5 процента. Дисплей также имеет поддержку PWM-затемнение с частотой 4320 Гц, динамическое затемнение и режим E-Book. Мобильный компьютер также может похвастаться сертификатами TÜV Rheinland для просмотра с низким уровнем синего света и без мерцания для снижения нагрузки на зрение. Масса ноутбука составляет 1,37 кг, а толщина - 15,9 мм. Что касается конфигурации памяти, то новинка комплектуется 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ.

Цены и доступность

MagicBook Pro 14 стоит 4999 ринггитов или 1182 долларов США. При покупке ноутбука покупатели также получат годовую подписку на Microsoft 365 Personal и рюкзак HONOR бесплатно, пока он есть в наличии.