Только пять из готовящихся к выходу карт будут представлены на мировом рынке

Компания Sapphire выпустит семь вариантов карты Radeon RX 9060 XT, хотя не все они будут выпущены на глобальном рынке. Линейка включает стандартные серии NITRO, PURE и PULSE, а китайский рынок также получит линейку METAL, которая отличается эксклюзивными цветовыми вариантами.

Все модели, за исключением NITRO+, используют конструкцию с двумя вентиляторами. Это ожидаемо, учитывая, что карты рассчитаны на мощность от 150 до 182 Вт. Sapphire пока не раскрывает полные спецификации, но можно сделать некоторые выводы из недавно опубликованных изображений.

Видеокарта линейки NITRO+ имеет ту же цветовую схему, что и представитель старшей серии RX 9070, но есть определенные изменения в способе подаче питания на карту. Вместо современного 16-контактного (12 V-2x6) разъема, используемого в моделях Sapphire RX 9070 NITRO, который был аккуратно спрятан под задней панелью, модель RX 9060 XT использует стандартный 8-контактный разъем, расположенный в обычном для всех месте. Это означает, что RX 9060 XT NITRO+ не будет предлагать ту же функцию со скрытым кабелем, что и ее более дорогой собрат.

Кроме того, Sapphire выпустит серию PURE с белым кожухом и двумя вентиляторами. Эта карта, наряду с сериями METAL (бежевая) и PULSE (черная), по сути, является цветным вариантом, основанным на том же дизайне. Судя по рендерам, все три графических ускорителя имеют идентичную компоновку и печатную плату, с небольшими различиями между моделями на 8 ГБ и 16 ГБ памяти.

В целом, по всей видимости, на глобальном рынке пользователям будет доступно не менее пяти моделей, при этом лидером по цене станет вариант NITRO+, за ней следуют серии PURE и PULSE, которые, как ожидается, будут ближе всего к рекомендованной розничной цене AMD.