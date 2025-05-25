Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Sapphire готовит семь графических карт Radeon RX 9060 XT
Только пять из готовящихся к выходу карт будут представлены на мировом рынке

 Компания Sapphire выпустит семь вариантов карты Radeon RX 9060 XT, хотя не все они будут выпущены на глобальном рынке. Линейка включает стандартные серии NITRO, PURE и PULSE, а китайский рынок также получит линейку METAL, которая отличается эксклюзивными цветовыми вариантами.

 Все модели, за исключением NITRO+, используют конструкцию с двумя вентиляторами. Это ожидаемо, учитывая, что карты рассчитаны на мощность от 150 до 182 Вт. Sapphire пока не раскрывает полные спецификации, но можно сделать некоторые выводы из недавно опубликованных изображений.

 Видеокарта линейки NITRO+ имеет ту же цветовую схему, что и представитель старшей серии RX 9070, но есть определенные изменения в способе подаче питания на карту. Вместо современного 16-контактного (12 V-2x6) разъема, используемого в моделях Sapphire RX 9070 NITRO, который был аккуратно спрятан под задней панелью, модель RX 9060 XT использует стандартный 8-контактный разъем, расположенный в обычном для всех месте. Это означает, что RX 9060 XT NITRO+ не будет предлагать ту же функцию со скрытым кабелем, что и ее более дорогой собрат.

 Кроме того, Sapphire выпустит серию PURE с белым кожухом и двумя вентиляторами. Эта карта, наряду с сериями METAL (бежевая) и PULSE (черная), по сути, является цветным вариантом, основанным на том же дизайне. Судя по рендерам, все три графических ускорителя имеют идентичную компоновку и печатную плату, с небольшими различиями между моделями на 8 ГБ и 16 ГБ памяти.

 В целом, по всей видимости, на глобальном рынке пользователям будет доступно не менее пяти моделей, при этом лидером по цене станет вариант NITRO+, за ней следуют серии PURE и PULSE, которые, как ожидается, будут ближе всего к рекомендованной розничной цене AMD.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #sapphire #rx 9070 xt #rx 9060 xt
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
+
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
3
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
9
Новое производство АКП запустят в Московской области при поддержке Минпромторга
+
На Востоке России возрождают старый дорожный проект за 400 млрд руб
+
Опубликован список моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS 2.2 в числе первых
+
Отказ от ненужных ЖКХ-услуг сэкономит до 30% платежа
+
В новых вагонах РЖД полки станут длиннее на 15 сантиметров
3
Белоруссия приняла на вооружение первый отечественный бронетранспортёр Volat V2
1
ViewSonic выпустила 27-дюймовый QD-OLED-монитор XG273-4K-OLED с разрешением 4K и частотой 240 Гц
+
В Пермском крае ведётся строительство путепровода по уникальной технологии
+
Возвращение легендарного босса и скорый релиз: Elden Ring Nightreign представила нового противника
+
Опубликовано более 90 минут игрового процесса Battlefield 6 на PS5
1
Энтузиаст создал кабель питания с предохранителями для GeForce RTX 4090
1
Флагман Huawei Pura 80 Ultra получит нестандартные модули камер
1
KB5058497 добавляет в Windows 11 24H2 функцию установки критических обновлений без перезагрузки
2
Власти США увидели в китайских лабораториях по тестированию электроники угрозу национальной безопасности
+
"Ростсельмаш" замораживает инвестиции, кризис спроса на сельхозтехнику ставит крест на новых заводах
+
MWM: в России подтвердили начало экспортных поставок истребителя Су-57 уже в 2025 году
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
12
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
3
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
6
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
4
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
1

Сейчас обсуждают

Денис Попов
08:43
очередной убогий высер. 27" для 1080 так то перебор, а учитывая что нативное разрешение 4к, будет вообще печаль в 1080р. а для 4к 27 это мало, для игр то конечно похер, особенно зайдет любителям искат...
MSI представила игровой монитор MPG 274URDFW E16M с встроенным ИИ
ISV1457
08:34
Опять подтвердил, что он - идиот! Нет у них готовых к производству гиперзвуковых ракет! Второе: украли у вас,да?! Вместе с инженерами, с компьютерами, со всей базой?! )))) Клоун.
Трамп объявил о начале массового производства гиперзвуковых ракет в США
Родион Вестов
08:33
Все было бы норм, если бы хитрые производители, не зашивали всякую хрень, как техническую так и программную, вынуждающую покупать новое, а не апгрейдить старое. В итоге все эти свистоперделки хорошо ...
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Chatо - bоt
08:20
Просто Илоша устал и мухожукнулся.
Илон Маск уходит из американской политики и возвращается в бизнес
Эдуард Валиуллин
08:18
Такиогранияивал, что до сих пор догнать никак не могут.
Турция обнаружила в Чёрном море новые месторождения газа с запасами 75 млрд кубометров
Dark_Cloud
08:15
Потому что говно расхайпленное ваше ИИ его везде пихают не к месту, и везде оно обсирается первой же строкой в поиске идет откровенное вранье от ИИ - потому что в Oblivion вообще нельзя снять броню с ...
Издатели серьёзно относятся к проблеме неприятия ИИ игровым сообществом
Vito Vago
08:12
Хоть чем то надо "похвалиться"!
Bloomberg: В ЕС предлагают снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель
Dark_Cloud
08:04
Стараниями куртки прежний средний сегмент уехал в начальный и топчется там много лет. 2070 обеспечивала производительность 1080, иногда дотягиваясь до 1080ти 2060s равна 2070, с разницей в 3-5% туда-с...
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
San Sanich
07:19
Прелестно. Цены не реальные, но вот 5060 дороже всего на 3К. При этом дороже версии на 16Гб. Хотя да, 5060 на 16 же не существует. Обладателям 5060 увы придёться смириться с тем, что у них никогда не ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
DANYNAFIG
07:14
А если не одной уже нет :)
NVIDIA запустит производство ускорителей Blackwell для Китая в июне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем