Утечка о Battlefield 6 раскрывает бесплатный режим Battle Royale, позволяющий выбывшим игрокам помогать товарищам по команде с помощью дронов, турелей и камер

EA и Ripple Effect, ранее называвшаяся DICE LA, работают над следующей игрой серии Battlefield, выход которой ожидается до марта следующего года. Говорят, что в игре будет бесплатный режим Battle Royale, похожий на Call of Duty: Warzone, и, похоже, некоторые подробности об этом игровом режиме всплыли благодаря данным из игрового теста Battlefield Labs. Сообщается, что в режиме Battle Royale есть функция Oversight, позволяющая выбывшим из боя игрокам по-прежнему участвовать в битве.

Игровой тест The Labs — это платформа, на которой разработчики могут получить отзывы от небольшой группы геймеров о следующей игре Battlefield и ее функциях. Данные этого игрового теста, похоже, раскрыли больше информации на режим Battle Royale, который появится в Battlefield 6. Пользователь под ником temporyal, утверждает, что ремастер «Operation Firestorm» в Battlefield 6 будет происходить в Туркменистане. Он будет повествовать об истории конфликта НАТО и Pax Armata.

Operation Firestorm является игровым режимом Battle Royale в Battlefield V. Он использовал огненное кольцо для уменьшения размера игровой области по мере развития матча. Ожидается, что огненное кольцо вернется и в Battlefield 6.

Кроме того, temporyal поделился на Reddit гораздо более подробной информацией о режиме Battle Royale и сказал, что он будет включать в себя добычу оружия, гаджетов и вызовы для получения тактического преимущества. Будут полевые улучшения, которые игроки могут получить, выполняя миссии. Игроки, которые вышли из боя, получат второй шанс через бесплатное повторное развертывание.

Более интересной является система надзора. Когда пользователь играет в игры Battle Royale с товарищами по команде, быть единственным, кого выбили из команды, очень раздражает, поскольку игроки не могут ничего делать, кроме как наблюдать за своими товарищами по команде. Система надзора позволяет выбывшим игрокам оставаться в действии с помощью удаленных камер, дронов и турелей. Игрокам, все еще находящимся в матче, нужно будет захватить терминал Oversight, который затем предоставит выбывшим игрокам контроль над продвинутыми системами безопасности со смертельным потенциалом. Кроме того, выбывшие игроки в любом случае получат доступ к камерам безопасности.

Если описанное выше действительно попадет в финальную версию игры, то Battlefield 6 может действительно стать уникальной и выделиться своим интересным взглядом на «королевские битвы».