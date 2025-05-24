Компания защищает свою новинку среднего уровня RX 9060 XT с 8 ГБ, заявляя, что большинству геймеров больший объем памяти просто не нужен

Видеокарта Radeon RX 480 с 8 ГБ памяти была выпущена девять лет назад по цене 229 долларов. Мало кто тогда мог предположить, что почти десятилетие спустя модели с таким объемом памяти не только сохранятся, но также станут еще дороже. Новая Radeon RX 9060 XT от AMD оценивается компанией в 299 за версию с 8 ГБ, а модель с 16 ГБ стоит уже 349 долларов. Хотя вариант с 16 ГБ кажется вполне разумно оцененным вариантом, AMD уже сталкивается с критикой за использование запутанной системы наименования, аналогичной NVIDIA RTX 5060 Ti, которая также поставляется в конфигурациях как с 8, так и с 16 ГБ памяти.

Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений AMD, встал на защиту такого подхода, указывая на то, что большинство геймеров по-прежнему играют в разрешении 1080p и им не нужно больше 8 ГБ видеопамяти. Он добавляет, что AMD не стала бы выпускать такую карту, если бы для нее не было реального рынка. Хотя это может быть разумным заявлением, рецензенты не могут отказаться от своих убеждений, особенно с учетом того, что требования к памяти для современных игр продолжают расти. Основная проблема заключается не только в объеме памяти, но и в непоследовательном наименовании видеокарт, которое порой вводит потребителей в заблуждение.

Вполне резонно, что было мало оснований для маркировки моделей с 8 ГБ и 16 ГБ под одним и тем же названием RX 9060 XT. AMD, которая имеет длинную историю выпуска видеокарт, могла бы избежать путаницы, назвав карту с 8 ГБ просто RX 9060. Поскольку в линейке RX 9000 пока всего несколько моделей, такая гибкость в наименовании существовала.

Та же критика относится и к линейке RTX 5060 Ti от NVIDIA. Рецензентам были отправлены только экземпляры с 16 ГБ памяти, это может привести к тому, что покупатели посчитают версию с 8 ГБ работающей с такой же производительностью, несмотря на потенциальные различия в реальности из-за ограничений памяти.

В пользу AMD стоит отметить то, что компания установила более низкую цену на свою карту и не ограничила интерфейс PCIe 5.0 всего 8 полосами, что является фактором, способствующим снижению производительности RTX 5060 Ti при определенных условиях. Убедиться в этом все желающие смогут 5 июня, после релиза видеокарт.