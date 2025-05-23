Некоторые пользователи прибегли к самостоятельной переделке кабелей питания, встраивая в них предохранители или даже припаивая кабели непосредственно к видеокарте

Для видеокарт серии RTX 50 компания ASUS разработала Power Detector+ - программный индикатор, который определяет неравномерное потребление тока через шесть контактов новых разъемов питания 12V-2x6. К сожалению, эта функция доступна только во флагманских моделях ROG Astral. Хотя эта концепция кажется весьма полезной, она недоступна большинству пользователей, несмотря на то, что является очевидным дополнением к любому графическому ускорителю мощностью 600 Вт.

Один из пользователей Reddit под ником "malcanore18" поделился своим решением для уже поврежденного и позже отремонтированного ускорителя RTX 4090, которое может показаться интересным. Хотя такое решение не является массовым, оно показывает, как некоторые пользователи, которых затронула проблема, предпринимают собственные шаги по устранению неисправности.

Идея пользователя заключается в том, чтобы защитить каждый из шести кабелей питания напряжением 12 В с помощью отдельных предохранителей. Если какой-либо кабель потребляет чрезмерный ток, то происходит перегорание предохранителя, сохраняя при этом видеокарту от перегрева и плавления контактов. Однако это не идеальное решение. Как отмечается в оригинальном сообщении, неисправность одного предохранителя может привести к эффекту домино и последующему перегоранию остальных из-за переноса нагрузки на них. Некоторые пользователи предложили использовать схему с заменяемыми предохранителями, чтобы снизить риск повторных неполадок.

Другие пользователи Reddit продемонстрировали более нетрадиционные решения. Один пользователь, "jlodvo", продемонстрировал радикальную модификацию, припаяв провода питания непосредственно к печатной плате, полностью минуя использование разъема GPU. Хотя это устраняет риск расплавления разъемов, проблему неравномерного распределения электроэнергии такой метод не исключает.

Пользователям, не знакомым с электричеством, следует избегать подобных самоделок. Вместо этого они могут использовать более безопасные альтернативы, такие как, например, Thermal Grizzly WireView, который предлагает встроенный мониторинг тока и температуры с предупреждениями об отклонениях в работе.