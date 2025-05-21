ROG Strix Ace XG248QSG является игровым монитором киберспортивного класса, предназначенным для профессионалов и любителей виртуальных баталий

Благодаря собственной частоте обновления 600 Гц, которую при разгоне можно увеличить до 610 Гц, 24,1-дюймовый монитор компании ASUS устанавливает новый стандарт скорости. Он построен на базе панели Super TN, обеспечивающей сверхплавное изображение, имеет время отклика 0,1 мс, а задержка ввода составляет всего 0,8 мс благодаря технологии ASUS GameFast. Дисплей также поддерживает технологии G-SYNC и FreeSync Premium, помогая устранить разрывы экрана и задержки.

ROG Strix Ace XG248QSG является первым монитором, оснащенным усовершенствованной технологией ASUS Extreme Low Motion Blur 2 (ELMB 2). В отличие от более старых методов уменьшения размытия, в ELMB 2 используется система подсветки с десятью независимыми зонами, обеспечивающая лучшую четкость изображения на всем экране. Благодаря яркости до 370 кд/м2 при включенном ELMB 2, экран также значительно ярче, чем решения предыдущего поколения, до трех раз, по данным ASUS.

Монитор оснащен компактной подставкой, которая занимает на 30% меньше места на столе по сравнению с предыдущими моделями ROG. Регулировка высоты до 160 мм, углы наклона до 35° и поддержка креплений VESA или кронштейна ROG Ergo обеспечивают широкий спектр возможностей расположения.

Новый монитор отличается высокой скоростью и вполне конкурентоспособными характеристиками, а также оснащен функциями, ориентированными на геймеров, такими как усовершенствования на базе Al и сертификат DisplayHDR 400.

Особенности ROG Strix ACE XG248QSG:

24,1-дюймовая панель Super TN с разрешением FHD, частота обновления 610 Гц (в разогнанном состоянии), время отклика 0,1 мс (мин.), ELMB 2, VRR, низкая задержка ввода, дисплей HDRTM 400;

Самая быстрая в мире TN-панель с задержкой ввода 0,8 мс - на 56% меньше, чем у других мониторов с частотой 600 Гц, время отклика 0,1 мс для сверхгладкого игрового процесса;

Технология ASUS Extreme Low Motion Blur 2 (ELMB 2) повышает эффективность уменьшения размытия изображения и обеспечивает в 3 раза более яркие визуальные эффекты по сравнению с технологией ELMB предыдущего поколения;

Новый дизайн и меньшие габариты освобождают больше места для клавиатуры и мыши;

Эксклюзивный ASUS DisplayWidget Center обеспечивает легкий доступ к экранному меню и настройкам монитора с помощью мыши;

Технология ROG Gaming Al с дополнительными функциями для улучшения игрового процесса пользователей.

К сожалению, компания ASUS пока не объявила цены и дату начала продаж своего нового устройства.