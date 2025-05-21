Новая Radeon AI PRO R9700 получила 32 ГБ видеопамяти и графический процессор Navi 48

Первая профессиональная видеокарта на базе архитектуры RDNA4 была анонсирована сегодня на мероприятии Computex 2025. Новый графический ускоритель AMD также получил другое название продукта: Radeon AI PRO, что свидетельствует о переходе AMD к клиентам, ориентированным на работу с искусственным интеллектом. Главной особенностью новой карты является объем памяти 32 ГБ, что вдвое превышает таковую у пользовательской Radeon RX 9070 XT.

Radeon AI PRO R9700, название которой взято у некоторых старых моделей Radeon, представляет собой графический ускоритель с одним вентилятором. Он предназначен для создания серверов с несколькими графическими процессорами, и компания AMD показала изображения четырех таких видеокарт, установленных в одной серверной системе.

AMD подтверждает, что Radeon AI PRO R9700 использует графический процессор Navi 48, то есть она не предложит более высоких характеристик, чем её игровой вариант. По сравнению с предыдущей моделью PRO W7800, новая AI PRO R9700 наоборот получила уменьшенное с 4480 до 4096 графических ядер и упрощает конфигурацию памяти до одного варианта на 32 ГБ. Хотя AMD не раскрыла полные характеристики, такие как ширина шины памяти, она, вероятно, использует всё тот же 256-битный интерфейс.

Radeon AI PRO R9700 получила мощность 300 Вт TBP и использует двойной 8-контактный разъем питания. Для вывода изображения новинка включает четыре порта DisplayPort, вероятно, соответствующие стандарту 2.1. AMD утверждает, что карта обеспечивает производительность FP16 до 96 TFLOPS и 1531 TOPS для рабочих нагрузок ИИ. Компания утверждает также о 2-кратном улучшение производительности в задачах больших языковых моделей, таких как DeepSeek R1 Distil Llama 8B, по сравнению с Radeon PRO W7800.

По данным AMD, AI PRO R9700 поступит в продажу в июле. В новом поколении профессиональных видеокарт AMD разрешила партнерам производить собственные модели, что является отличным решением, поскольку карты Radeon PRO редко выпускались с кастомным дизайном. Что касается цены, то компания AMD пока не сообщила данную информацию.