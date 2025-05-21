В сети появились официальные спецификации видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT.

На мероприятии Computex 2025 одним из ключевых анонсов компании AMD является запуск видеокарты среднего уровня Radeon RX 9060 XT. В настоящее время нет упоминаний о модели RX 9060. Что касается Radeon RX 9060 XT, то она будет доступна как с 8 ГБ, так и с 16 ГБ памяти GDDR6, что опровергает более ранние слухи об отмене компанией AMD выпуска модели на 8 ГБ.

Официальные спецификации AMD подтверждают, что RX 9060 XT будет иметь тактовую частоту в режиме ускорения 3,13 ГГц, что немного ниже 3,3 ГГц, которые можно увидеть в некоторых просочившихся в сеть кастомных моделях.

Особенно интересно выглядит использование полноценного интерфейса PCIe 5.0 x16. Изначально предполагалось, что ускоритель будет иметь только 8 полос, как и конкурирующие с ней карты RTX 5060 и 5060 Ti от NVIDIA. Использование более широкого интерфейса может дать устройствам AMD определенное преимущество, особенно при установке графических карт в системах с PCIe 4.0.

Общая мощность платы оценивается в 150 Вт для версии с 8 ГБ и 182 Вт для версии с 16 ГБ памяти, при этом AMD не указывает никаких различий в производительности моделей. Информации о ценах или дате поступления в продажу RX 9060 XT пока нет.