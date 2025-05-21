В сеть утекли спецификации видеокарты GeForce RTX 5080 SUPER, отличающейся от оригинала характеристиками памяти

Обычно, когда инсайдер Kopite7kimi делится информацией по видеокартам серии GeForce, это означает, что NVIDIA предоставила спецификации новинки партнерам по производству графических ускорителей. Однако это не всегда означает, что спецификации являются окончательные, и зачастую приходилось видеть, как они корректировались.

Похоже, что теперь пришло время для модели RTX 5080 SUPER. Инсайдер утверждает, что данная видеокарта будет оснащена графическим процессором GB203-450 с 10752 ядрами CUDA. Очередной слух предполагает, что RTX 5080 SUPER и RTX 5080 будут иметь одинаковое количество ядер, что очень удивительно, но первая получит 24 ГБ GDDR7.

Как не трудно догадаться, RTX 5080 SUPER будет использовать модули GDDR7 объемом 3 ГБ, как и флагманская RTX 5090 для портативных компьютеров. Утечка также утверждает, что RTX 5080 SUPER будет иметь память со скоростью 32 Гбит/с, то есть самую быструю на сегодняшний день версию GDDR7.

Повышение скорости увеличит пропускную способность с 960 ГБ/с у обычной RTX 5080 до 1024 ГБ/с для обновленной модели. Кроме того, увеличенный объем памяти и её скорости также скажутся на энергопотреблении, которое теперь, как сообщается, превышает 400 Вт, что по крайней мере на 40 Вт выше, чем у RTX 5080.

Инсайдер не упомянул, когда обновленная карта может быть выпущена, и не подтвердил недавние слухи о модели RTX 5070 SUPER, которая, как говорилось, также имеет 18 ГБ памяти. Стоит отметить, что выход обновленной линейки RTX 50 SUPER не ожидался до четвертого квартала этого года, но, похоже, NVIDIA может изменить свои первоначальные планы, ускорив её дебют.