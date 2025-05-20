Компания обещает производительность на уровне Arrow Lake с эффективностью Lunar Lake

Компания Intel подготовила процессоры для ноутбуков Core Ultra 300 Panther Lake — их дебют ознаменует первый день Computex 2025. Созданные на основе технологического процесса Intel 18A, кристаллы данных процессоров используют пятиплиточную конструкцию, которая включает в себя производительные ядра Cougar Cove, эффективные ядра Darkmont и Skymont, а также интегрированный графический процессор Xe3 Celestial.

Intel не поделилась результатами тестов производительности новых чипов, но заявила, что они обеспечат производительность уровня Arrow Lake с эффективностью уровня Lunar Lake. Компания также подтвердила, что процессоры будут включать интегрированную графику XMX следующего поколения, соответствующую производительности графического процессора Lunar Lake.

На стенде Intel представлен инженерный образец ноутбука на базе Panther Lake с DaVinci Resolve, демонстрирующий обработку видео с помощью искусственного интеллекта на устройстве. Процессор в составе ноутбука имел 16 ядер, хотя Intel не сообщила подробные характеристики. Некоторые ресурсы предполагают, что конфигурация состоит из четырех производительных ядер, восьми эффективных ядер и четырех энергоэффективных ядер.

Демонстрационный процессор имеет базовую тактовую частоту 2 ГГц, тактовую частоту в режиме ускорения 3,0 ГГц, 1,6 МБ кэша L1, 24 МБ кэша L2 и 18 МБ кэша L3. И ноутбук, и процессор являются инженерными образцами, а розничные модели, как ожидается, поступят в производство во второй половине текущего года перед запуском готовых продуктов в начале 2026 года.

Еще одна демонстрация на мероприятии демонстрирует нового помощника Clippy от Microsoft на базе искусственного интеллекта, подчеркнув возможности обработки искусственного интеллекта на чипах Panther Lake. В презентации представитель Intel использовал Clippy для генерации игрового кода на Python. Однако компания не предоставила данные тестов для иллюстрации производительности чипа.

Чипы Panther Lake работают на специальных тестовых платформах, используемых для проверки новых микроархитектур процессоров. Компания также демонстрирует комплект для разработки, аналогичный тому, который был показан при демонстрации возможностей Lunar Lake в прошлом году.

Ранние утечки предполагали, что серия Panther Lake будет включать как минимум четыре модели. Флагманский процессор оснащен четырьмя P-ядрами, восемью E-ядрами, четырьмя LP-ядрами и 12 интегрированными ядрами GPU Xe3. Процессор имеет рейтинг PL1 45 Вт и PL2 80 Вт. Чип начального уровня сохраняет четыре производительных и четыре энергоэффективных ядра, но не включает LP-ядра и имеет рейтинг PL1 15 Вт и PL2 54 Вт.