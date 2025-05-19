Однако есть загвоздка - поиграть в современные игры не получится.

Недавно Nvidia выпустила обновление драйвера GeForce, которое сделало старые процессоры Intel, в частности семейство Core 2, технически совместимыми с новейшими графическими ускорителями серии RTX 50. Изначально это звучало как многообещающая лазейка для энтузиастов ретро-ПК, но, к сожалению, все пошло не так, как ожидалось.

Источник этой удивительной возможности кроется в одной инструкции: POPCNT или «Population Count». Эта инструкция уровня ЦП используется для вычисления количества битов, установленных в двоичном значении, что очень важно для многих низкоуровневых операций в современном программном обеспечении. До сих пор драйверы Nvidia требовали эту инструкцию, что исключало использование старых ЦП с новейшими графическими процессорами.

Однако с новым драйвером, отменяющим это требование, пользователи теперь могут использовать свои мощные карты RTX с процессорами, которым более 15 лет. Пользователь Bob Pony протестировал систему на базе Intel Core 2 Quad Q9450 с ускорителем RTX 5060 Ti. Он обнаружил, что система работает, по крайней мере, в плане загрузки системы в Windows 11.

К сожалению, по мере того, как Pony разбирался в ситуации глубже, все становилось не таким радужным. Хотя на бумаге система работала, в реальном играх производительность не соответствовала ожиданиям. Попытка запустить игры с трассировкой лучей, такие как Quake II RTX, приводила к ошибкам и сбоям. Pony заявил, что большинство игр, использующих трассировку лучей, не запустятся из-за отсутствия у процессора необходимых наборов инструкций.

В настоящее время современные игры, особенно те, которые поддерживают трассировку лучей, полагаются не только на мощный графический процессор. Даже если драйвер больше не требует инструкции POPCNT, многим играм она все еще нужна, что не позволяет им стабильно работать.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда POPCNT становится препятствием для устаревших систем. Когда Microsoft запустила предварительное тестирование Windows 11 24H2, она без лишнего шума добавила POPCNT в качестве обязательной аппаратной функции наряду с Secure Boot и TPM. Этот шаг сам по себе отсеял многие старые процессоры, даже если пользователи ранее могли устанавливать ОС неофициально.

Однако, хотя игры с трассировкой лучей не могут работать стабильно, есть смысл в сочетании современного графического процессора со старым центральным процессором в классических или нетребовательных к "железу" играх. Кроме того, такие сборки можно использовать для создания базы данных совместимости, описывающей, какие игры продолжают хорошо работать на подобных компьютерах.