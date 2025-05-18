Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
MAXSUN представила видеокарты серии GeForce RTX 5060 (Ti) iCraft
К сожалению купить новинки можно будет только в Китае

 MaxSun запускает несколько новых кастомных графических карт серии RTX 5060, включая ее последние модели линейки iCraft. Эта китайская компания не продает свои видеокарты по всему миру, поэтому любая представленная здесь модель, скорее всего, останется эксклюзивной для китайского рынка. Тем не менее можно выделить две флагманские модели, которые были недавно анонсированы.

 MaxSun представила модель RTX 5060 iCraft как часть своей серии AIGA. Это белые карты с дизайном в стиле «Cyber Girl». В отличие от черной версии, данная модель не включает специальную матричную отделку. Однако эта функция присутствует в модели RTX 5060 Ti, которая в настоящее время доступна только в черном цвете.

 MaxSun утверждает, что обе модели карты оснащены усовершенствованной системой охлаждения под названием «Frost Wing Ice Pulse», которая включает в себя специальные циклонные лопасти вентилятора, предназначенные для улучшения воздушного потока и повышения давления до 20%. Для дальнейшего улучшения тепловых характеристик карты получили по три высокопроизводительные никелированные композитные тепловые трубки. Эти трубки обеспечивают быструю передачу тепла и соединены с большой решеткой ребер высокой плотности для эффективного рассеивания тепла. Белая модель iCraft использует жемчужно-белую градиентную отделку, обеспечивая отражающий эффект.

 Что касается технических характеристик, то модель RTX 5060 работает на частоте 2580 МГц, в то время как старшая RTX 5060 Ti, как говорят, имеет тактовую частоту 2662 МГц. Последняя также доступна как в варианте с 8 ГБ, так и с 16 ГБ памяти. Официально эти модели имеют номинальную мощность 155 Вт и 180 Вт TDP соответственно.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5060 #rtx 5060 ti #maxsun
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
4
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
Reuters: После закрытия USAID на складах США портится 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
+
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
3
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
2
Полные характеристики и рендеры Realme GT 7T просочились в сеть перед запуском
2
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Lenovo представила 14-дюймовый OLED-планшет Yoga Pad Pro с 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android
2
Take-Two опубликовала отчёт за IV квартал и рассказала про GTA VI
2
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1
ВВС США раскрыли технические детали истребителя шестого поколения F-47
1
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
+
Консоль Powkiddy V90S с улучшенным экраном и Allwinner A133P готовится к выходу
1
MSI представила игровой монитор MPG 274URDFW E16M с встроенным ИИ
+
Defense Post: Испанская компания EM&E представила новую бронированную машину Ferox 6×6
+
Ремастеры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, Чистое Небо и Зов Припяти выйдут на следующей неделе
+
Пользователи массово жалуются на проблему с майским пакетом обновлений Windows 10 KB5058379
5
Президент РФ поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан
12

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
327
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
3
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
2
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
4

Сейчас обсуждают

lewile
21:59
Молодцы учёные, Скайнет всё ближе...
ИИ-модели научились вырабатывать язык и нормы поведения самостоятельно без подсказок людей
lewile
21:55
Ну по ходу им цель поставили вытянуть Россию на прямой конфликт. Ебланы
Death Stranding 2 On the Beach унаследовал элементы геймдизайна из Metal Gear Solid V
Дима Свитин
21:53
Это пока.... Как показала практика все облачники потом хотят денег. Синоложи почему то так сильно переживали за пользователей, что в их хранилища можно ставить только их диски, которые являются Сеагей...
Synology представила BeeStation Plus — персональное облако без подписок
Китя.
21:52
Не обламывайся. Шишунчик.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
lewile
21:50
Ну так ты их даже не оскорбил, а скорее похвалил... Как в том анекдоте мечта пидора быть судьёй на чемпионате мира, и не засчитать гол. -все трибуны орут "судья пидорас!", а я кланяюсь,кланяюсь...
IAU отказалась признать рекорд Заборского в ультрамарафоне из-за российского флага на финише
lewile
21:46
Ого какие внимательные специалисты! Эти схемы лет 15 как используются причём никто особо и не скрывал их, а они только сейчас заметили...
Роскачество предупредило о мошеннических схемах в салонах сотовой связи
3JIbIDEHb
21:46
"конечная цель ядерной сделки - иметь Иран..." На данном принципе базируется вся внешняя политика США по отношению к любой другой стране
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана
Анатолий Костров
21:45
Это мне уже нравиться , на первый взгляд.
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
LastAtlant
21:41
цианобактериям уже несколько миллиардов лет, и эти миллиарды лет им потребовались для того что бы хоть как то изменить состав атмосферы. Для нынешних темпов загрязнения нужны решения с фактически мнгн...
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
Повелитель драных котов
21:36
Слушай .я тут подумал,а его не било случайно 380??? а то что то там на то похоже,с мозгами не все в порядке)Он же электрик,а вообще я думал ему макс ну 30-к.я его жертвой ЕГЭ называл .а он просто оказ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем