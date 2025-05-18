К сожалению купить новинки можно будет только в Китае

MaxSun запускает несколько новых кастомных графических карт серии RTX 5060, включая ее последние модели линейки iCraft. Эта китайская компания не продает свои видеокарты по всему миру, поэтому любая представленная здесь модель, скорее всего, останется эксклюзивной для китайского рынка. Тем не менее можно выделить две флагманские модели, которые были недавно анонсированы.

MaxSun представила модель RTX 5060 iCraft как часть своей серии AIGA. Это белые карты с дизайном в стиле «Cyber Girl». В отличие от черной версии, данная модель не включает специальную матричную отделку. Однако эта функция присутствует в модели RTX 5060 Ti, которая в настоящее время доступна только в черном цвете.

MaxSun утверждает, что обе модели карты оснащены усовершенствованной системой охлаждения под названием «Frost Wing Ice Pulse», которая включает в себя специальные циклонные лопасти вентилятора, предназначенные для улучшения воздушного потока и повышения давления до 20%. Для дальнейшего улучшения тепловых характеристик карты получили по три высокопроизводительные никелированные композитные тепловые трубки. Эти трубки обеспечивают быструю передачу тепла и соединены с большой решеткой ребер высокой плотности для эффективного рассеивания тепла. Белая модель iCraft использует жемчужно-белую градиентную отделку, обеспечивая отражающий эффект.

Что касается технических характеристик, то модель RTX 5060 работает на частоте 2580 МГц, в то время как старшая RTX 5060 Ti, как говорят, имеет тактовую частоту 2662 МГц. Последняя также доступна как в варианте с 8 ГБ, так и с 16 ГБ памяти. Официально эти модели имеют номинальную мощность 155 Вт и 180 Вт TDP соответственно.