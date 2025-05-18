Ранее предполагалось, что чипы Arrow Lake Refresh будут относиться к семейству Core Ultra 300

Конечно, это все еще является предположением, но, по словам Jaykihn0, который точно поделился ранней информацией о различных продуктах серий Core Ultra 100 и 200, процессоры Arrow Lake Refresh на самом деле являются частью линейки Core 200.

Это говорит о том, что вместо серии Core 300 на базе Arrow Lake компания Intel может выпустить только некоторые обновленные модели в текущем поколении. JaykihnO уже сообщил, что обновление запланировано исключительно для процессоров серии K, то есть такой подход будет использоваться только для самых высококлассных моделей.

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, ожидается, что обновление серии Core 200 выйдет раньше серии Core 300, которая, как сообщается, будет включать линейку Panther Lake и, скорее всего, будет запущена к концу этого года. Во-вторых, это может означать, что платформа LGA-1851 может поддерживать только одно поколение, Core 200 с его обновленными представителями, прежде чем будет заменена.

Недавно произошла утечка информации о чипах Nova Lake-S, которые, по слухам, ранее были совместимы с LGA-1851. Однако в транспортных накладных явно указано, что они будут использовать новый сокет LGA-1954.

Intel LGA-1200

• 12-е поколение Core Alder Lake-S;

• 13-е поколение Core Raptor Lake-S;

• 14-е поколение Core Raptor Lake-S Refresh.

Intel LGA-1851

• Core (Ultra) 200 Arrow Lake-S;

• Core (Ultra) 200 Refresh Arrow Lake-S Refresh.

Intel LGA-1954

• Core (Ultra) 300 Nova Lake-S.

Время выпуска процессоров серии Arrow Lake Refresh не сообщается, и не ожидается, что новые чипы принесут значительный прирост производительности. Более ранние сообщения указывали, что обновление будет сосредоточено в первую очередь на производительности нейронного процессора (NPU), в то время как некоторые старые слухи предполагали, что оно может также принести увеличенное количество ядер. На данный момент наиболее вероятным изменением, по-видимому, станет более высокая тактовая частота, хотя не исключено, что будут и некоторые другие незначительные улучшения.