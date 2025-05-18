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ZTE выпустила Axon 50 на базе Snapdragon 8+ Gen 1 и дисплеем с частотой 144 Гц
Стоимость ZTE Axon 50 на JD.com составляет около 250 долларов.

 Компания ZTE официально выпустила смартфон Axon 50 Standard Edition в Китае, еще больше расширив свою линейку Axon 50 после выпуска моделей Axon 50 Ultra и Axon 50 Lite в 2023 году. Новая модель, расположена между двумя последними и призвана предложить достойную производительность и изысканный дизайн по доступной цене.

 Axon 50 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц, глубину цвета 10 бит и полный охват цветовой гаммы DCI-P3. Экран достигает пиковой яркости 1000 кд/м2 и имеет сертификат TÜV Low Blue Light. Панель, кроме того, имеет изогнутые на 72,5 градуса края.

 Работает смартфон уже немолодом процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, созданном на 4-нм процессе TSMC и работающем на частоте до 3,19 ГГц. Компанию чипсету составляют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ быстрого хранилища UFS 3.1, что обеспечивает хорошую многозадачность и высокую скорость загрузки приложений.

 В качестве программного обеспечения смартфон использует оболочку MyOS 12, включающую поддержку настраиваемых виджетов, динамических экранов блокировки, которые меняются в зависимости от активности пользователя, и тематических визуальных эффектов.

 ZTE оснастила Axon 50 тройным модулем камер. Он включает основную 64-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX787 и оптической стабилизацией изображения, а также дополнительную 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с поддержкой макросъемки и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Телефон также оснащен функцией Lightning Capture 3.0, которая ускоряет срабатывание затвора на 30% и повышает вероятность успешного захвата на 20%.

 Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. ZTE утверждает, что такая конфигурация обеспечивает работу в течение всего дня. Телефон включает двухчастотное позиционирование L1+L5 GNSS. Axon 50 также оснащен ИК-портом и задней панелью из стекла Starlight AG для дополнительной прочности и стильной внешности.

 Стоимость ZTE Axon 50 составляет 1799 юаней или примерно 250 долларов США за единственную конфигурацию из 12 ГБ ОЗУ и хранилища на 512 ГБ хранилища, и в настоящее время доступен для покупки на JD.com.

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#смартфоны #zte #смартфоны zte #axon 50 ultra #zte axon 50 #zte axon 50 ultra
Источник: gizmochina.com
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