Это первые видеокарты компании в серии RX 9000 толщиной два слота

Китайский производитель графических карт Yeston запускает две новые модели из серии AMD Radeon RX 9070. Оба ускорителя являются частью новой линейки GAEA, которую можно охарактеризовать как бюджетную. Новые карты являются первыми двухслотовыми моделями с графическими процессорами на архитектуре RDNA4 от Yeston.

Итак, сегодня компания представляет модели RX 9070 XT и RX 9070 GRE, но пока не упоминает об обычной версии RX 9070. Модель GRE, как известно, является эксклюзивной для Китая. Кроме того, Yeston еще не вывела свои карты серии Radeon RX 9000 на мировой рынок, поэтому они будут иметь ограниченную доступность.

Обе карты оснащены двухвентиляторной и двухслотовой системой охлаждения в простой черной цветовой гамме без признаков RGB-подсветки. Задняя пластина представляет собой конструкцию с полным покрытием, по-видимому, выполненную из металла.

Между моделями RX 9070 XT и RX 9070 GRE имеются значительные различия в спецификациях. Первая является флагманом серии и включает 4096 ядер, вторая модель находится по характеристикам между ней и обычной RX 9070, включая только 3072 ядра. Кроме того, старшая модель получила 16 ГБ памяти, тогда как карта RX 9070 GRE комплектуется всего 12 ГБ памяти, имеющей не только более узкую 192-бинтую шину, но и меньшую скорость работы. Yeston подтверждает, что RX 9070 XT также имеет более мощную систему охлаждения с большим количеством тепловых трубок и никелированным медным основанием. Карта также имеет больше фаз питания VRAM (11+3 против 9+3).

На данный момент производитель ещё не выставил свою серию RX 9070 GAEA на продажу, поэтому купить её нельзя даже на родном для него китайском рынке.