Полноценные обзоры можно будет увидеть только после официального выхода видеокарты

Ситуация с драйвером для NVIDIA RTX 5060 уже была объяснена, но на случай, если кто-то пропустил новость, то компания подтвердила, что пресс-драйвера до запуска видеокарты не будет. Это означает, что полноценные обзоры этой модели не будут опубликованы до или в день запуска. Это подтвердили основные профильные СМИ, но, как оказалось, это не совсем так.

NVIDIA разблокировала драйверы только для СМИ, которые могут поделиться предварительными обзорами. По крайней мере, об этом говорит одна из публикаций, поделившаяся предварительным просмотром графического процессора RTX 5060. GameStar сообщает: "Причина этой необычной ситуации, это то, что NVIDIA решила сделать драйвер, который необходим для тестирования графического процессора, доступным заранее только при определенных условиях и очень ограниченному числу СМИ по всему миру. В их число входим и мы. Что особенно важно, так это то, что мы не могли свободно выбирать, какие видеокарты и игры будем измерять и с какими настройками для этого предварительного просмотра".

В GamerStar Tech ясно дали понять, что они согласились на предварительный просмотр только для того, чтобы иметь доступ к самому драйверу, что позволит опубликовать обзор позже. Издание прямо упоминает, что, хотя оно согласилось, но не могло выбирать настройки, видеокарты или то, как проводить измерения. Всё это было продиктовано NVIDIA.

Каким-то образом ситуация с драйверами RTX 5060 изменилась от плохой к худшей. NVIDIA, по-видимому, отобрала СМИ, которые готовы поделиться превью, и это само по себе, по-видимому, было единственным способом получить драйверы. Эти СМИ сообщают, что такая ситуация очень необычна, и они предпочли бы, чтобы NVIDIA позволила всем СМИ получать драйвер таким же образом и без каких-либо условий.

Не все из этих превью были четко названы или помечены как таковые. Некоторые геймеры могут ошибочно предположить, что это полноценные обзоры, особенно с учетом того, что выпуск карты уже не за горами. Это, мягко говоря, сильно сбивает с толку. Ни одно из изданий не подтвердило, что получило заказ или оплату за их публикацию, поэтому нельзя утверждать, что они были фактически спонсированы.

Тем кто хочет получить достоверные обзоры, вероятно, лучше подождать окончания Computex 2025. Большинство СМИ будут сосредоточены на освещении крупнейшей технологической выставки и успеют протестировать новый ускоритель только после возвращения с выставки.