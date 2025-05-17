Известный инсайдер раскрыл очередную порцию информации о флагманском смартфоне серии OnePlus Ace 5

Смартфоны OnePlus серии Ace относятся к эксклюзивной линейке для Китая, но некоторые модели получили ребрендинг для мирового рынка. До сих пор мы в сети можно было видеть утечки с описанием и бенчмарками нескольких моделей из семейства Ace 5. Недавно также просочилась информация о модели Ace 5 Ultra, и теперь известный информатор поделился более подробной информацией.

Новые сведения поступили от инсайдера Digital Chat Station, который поделился подробностями в китайской сети Weibo. Название OnePlus Ace 5 Ultra было подтверждено пару недель назад с помощью изображения розничной коробки. Теперь последняя утечка спецификаций подтвердила, что это игровой смартфон. Инсайдер утверждает, что устройство ориентировано на игры и киберспорт и будет оснащено дисплеем с частотой 144 Гц. Хотя компания выпустила множество флагманских телефонов с экранами на 120 Гц, это будет первый случай, когда смартфон OnePlus получит дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Ожидается, что OnePlus Ace 5 Ultra будет оснащен новейшим флагманским чипсетом Dimensity 9400+ от MediaTek. Инсайдер добавляет, что игровой флагман также будет оснащен специальным игровым ядром, которое поможет улучшить игровой опыт. Другими словами, это может быть программным или аппаратным компонентом, который уменьшает задержку или повышает производительность запущенной игры. К сожалению, это вся информация, которой поделился инсайдер в этой утечке, так что остается ждать очередной порции данных от официальных или неофициальных источников.