Смартфон выходит 27 мая с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятором емкостью 7000 мАч

Следующим устройством Realme премиального, но доступного класса, станет смартфон Realme GT 7T, который должен выйти на мировой рынок 27 мая. За несколько дней до запуска инсайдер Судханшу Амбхоре поделился, по всей видимости, полным набором спецификаций и официальными рендерами на своей странице в сети X (запрещена на территории России).

В основе нового Realme GT 7T будет лежать флагманский чипсет среднего уровня Dimensity 8400MAX от компании MediaTek. Мобильный процессор будет работать в паре с большой батареей емкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Сообщается, что дисплей будет представлять собой 6,8-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2800×1280 пикселей с частотой обновления 120 Гц. В качестве программной оболочки смартфона будет выступать Realme UI6.0 на базе ОС Android 15.

За фотографические возможности Realme GT 7T будут отвечать две камеры: одна разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8, вторая является 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2.2. На передней панели смартфона располагается 32-мегапиксельный объектив для селфи и видеозвонков.

Утечка рендеров устройства демонстрирует знакомый пользователям дизайн. Смартфон имеет прямоугольный модуль камеры на задней панели и плоскую рамку. Сообщается, что размеры телефона составляют 162,42 х 75,97 х 8,88 мм, а его масса составляет 205 грамм. Варианты цвета включают желтый, черный и светло-голубой оттенки. У желтой модели задняя панель получила отделку из веганской кожи с двумя черными полосами.

Для подключения к беспроводным сетям смартфон получил интерфейсы Wi-Fi6, Bluetooth6.0, а также NFC и порт USB2.0 Type-C. Не осталась в стороне и защита смартфона от пыли и воды которая выполнена по стандарту IP68.

Новый Realme GT 7T будет представлен официально вместе со старшей моделью серии - Realme GT 7.