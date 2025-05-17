Предполагается, что это может быть отмененная модель RX 7500 с 96-битной шиной

В сети появились свидетельства существования невыпущенного графического ускорителя серии AMD Radeon RX 7000, возможно, модели RX 7500, в которой использовался графический процессор Navi 33 XE, согласно данным GOK. Карта никогда не была выпущена и ранее нигде не упоминалась, а в линейке RX 7000 никогда не было варианта с 1536 потоковыми процессорами.

Эта видеокарта также должна была иметь 6 ГБ памяти стандарта GDDR6, подключенные через узкий 96-битный интерфейс памяти. Такая конфигурация также никогда не использовалась в вариантах для мобильных компьютеров, поскольку все графические процессоры Navi 33 имели 128-битную шину памяти и 8 ГБ памяти.

Кроме того, карта явно не поддерживается официальными драйверами, так как, согласно сообщению, она работает на частоте всего 300 МГц. Скриншот утилиты GPU-Z подтверждает наличие 1536 ядер и 96-битной шины памяти, но, похоже, он не раскрывает правильные значения количества ROP/TMU, вероятно, потому, что карта никогда не поддерживалась базой данных GPU-Z.

Конечно, может возникнуть вопрос, действительно ли это модель RX 7500 или что-то другое. Слухи о потенциальных моделях Radeon RX 7300 и Radeon RX 7400 ходят по сети уже более трех лет. Последняя недавно появилась в журнале изменений AIDA64, говоря о том, что такие карты вполне могут существовать. К сожалению, ни AMD, ни какой-либо партнер компании или розничный магазин не подтвердили спецификации этих моделей.

AMD обычно старалась не выпускать карты последнего поколения с 6 ГБ памяти. Теперь кажется маловероятным, что AMD вернется к этой конфигурации, тем более, что это единственный известный графический процессор на архитектуре RDNA3 с 6 ГБ, который в итоге решено было отменить.