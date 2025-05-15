Отказ от субфлагманского чипсета может привести к повышению стоимости смартфонов, использующих подобные мобильные процессоры.

Компания Qualcomm может изменить свою стратегию по выпуску чипсетов промежуточного цикла. Согласно утечке от известного информатора Digital Chat Station, компания не планирует выпускать чипсет Snapdragon 8s Gen 5 в следующем году.

Это было бы нарушением традиции, которой Qualcomm следовала в последние два года, когда варианты с литерой «s» в ее флагманских чипах использовались для создания более приемлемых для пользователей по цене высококлассных смартфонов.

Текущий чипсет Snapdragon 8s Gen 4, имеющий внутреннюю маркировку SM8735, был выпущен в качестве урезанной альтернативы топовому Snapdragon 8 Elite. Аналогичным образом Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) выполнял эту роль в прошлом году. Но эта тенденция может быть пересмотрена.

Согласно утечке, у Qualcomm нет чипа с ожидаемым обозначением SM8835 в разработке. Это говорит о том, что компания полностью пропустит Snapdragon 8s Gen 5 и вместо этого сосредотачивает своё внимание на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite 2 или SM8850.

Без Snapdragon 8s Gen 5 так называемые субфлагманские смартфоны, которые обычно стоят чуть ниже моделей премиум-уровня, могут быть вынуждены использовать либо старые флагманские процессоры, либо перейти на чипы от MediaTek.

Инсайдер утверждает, что многие будущие устройства вместо этого перейдут на текущий флагманский Snapdragon 8 Elite. Хотя ожидается, что этот чип со временем станет дешевле, он, скорее всего, останется дороже, чем мог бы стать самостоятельный вариант среднего уровня линейки «S».

Пока не ясно, почему Qualcomm отказывается от серии "S" в следующем году. Однако в отсутствие Snapdragon 8s Gen 5 производителям смартфонов придется проявить креативность, если они хотят продолжать выпускать свои устройства в очень популярном среди пользователей субфлагманском сегменте.