Четыре модели RX 9060 XT производства ASRock, например, уже появились у одного из вьетнамских розничных магазинов

Компания ASRock готовит по крайней мере четыре новых видеокарты Radeon RX, все на основе модели RX 9060 XT. Ожидается, что эти новые графические ускорители на архитектуре RDNA4 будут запущены на следующей неделе, если предыдущая информация верна. Однако это может быть единственный запуск карт Radeon на мероприятии Computex.

Хорошие, а для кого-то наоборот, плохие новости заключаются в том, что есть два варианта этой модели: один с 16 ГБ и один с 8 ГБ памяти. Все мы видели, как рынок и геймеры отреагировали на карту RTX 5060 Ti 8 ГБ, и в сети ходили слухи, что AMD может отменить версию Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ. Однако последняя утечка подтверждает, что компания не отказывается от своих первоначальных планов.

ASRock выпустит четыре карты: RX 9060 XT Steel Legend в версиях на 16 ГБ и 8 ГБ, и RX 9060 XT Challenger с аналогичными конфигурациями памяти. Это подтверждает RRA (Radio Research Agency) в Южной Корее, где новые карты публикуются перед выходом на рынок.

Портал Videocardz.com проверил эту утечку и обнаружил, что у вьетнамского ритейлера уже есть все четыре карты на складе. Как это обычно бывает у ритейлеров в данном регионе, данные подтверждают доступность и призывают клиентов связаться с ритейлером для уточнения цены:

Эти карты часто продаются до снятия эмбарго, хотя драйверы для них еще официально не доступны.

Выход графической карты Radeon RX 9060 XT официально запланирован на 21 мая. Слухи указывают на то, что общедоступной модель станет в июне, но, как было сказано, уже подтверждено наличие некоторых моделей на складах ряда ритейлеров.