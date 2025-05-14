Раскрыты технические характеристики новой портативной консоли Nintendo

Digital Foundry подтвердил полные характеристики долгожданной портативной консоли Nintendo Switch 2, от знаменитой японской компании. Хотя Nintendo уже поделилась ограниченной официальной информацией, энтузиасты остались неудовлетворенными и ждали гораздо большего. Отчет Digital Foundry заполняет пробелы, особенно для тех, кто интересуется архитектурой и производительностью игровой системы.

Как и предполагалось ранее, Nintendo Switch 2 работает на базе чипсета T239 от NVIDIA, официально именуемой производителем «заказным чипом Nvidia». Эта однокристальная система включает восемь ядер ЦП на базе архитектуры ARM Cortex-A78C, шесть из которых доступны непосредственно для запуска игр, а два зарезервированы для системных операций. В настоящее время нет никаких указаний на то, что это распределение ядер может быть изменено разработчиками игр.

Согласно данным Digital Foundry, процессор работает на частоте 1,0 ГГц в портативном режиме, при этом странно снижается до 998 МГц при подключении к док-станции. Причина этого мизерного снижения неясна, и ни Nintendo, ни Digital Foundry не предоставили этому объяснений. Тем не менее подтверждено, что максимальная тактовая частота процессора может достигать 1,67 ГГц, что предполагает потенциальный запас для будущего повышения производительности.

Подтверждено, что графический процессор, основанный на архитектуре Ampere от Nvidia, имеет 1536 ядер CUDA. Он работает на частоте 561 МГц в портативном режиме и увеличивается до 1007 МГц при подключении к док-станции. Сообщается, что максимальная тактовая частота графического процессора составляет 1400 МГц. Такая конфигурация позволяет консоли Switch 2 достичь теоретического пика производительности в 3 терафлопса с одинарной точностью в режиме подключения к док-станции и 4,3 терафлопса, если чипсет сможет работать на максимальных тактовых частотах.

Кроме того, Digital Foundry подтвердил, что игровая система включает 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, из которых 9 ГБ доступны для игр и 3 ГБ зарезервированы для использования системой. Кроме того, источник указывает на улучшенную систему хранения и распаковки данных.