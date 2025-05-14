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AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
Процессоры используют архитектуру Zen 5 и используют платформу AM5

AMD анонсировала серверные процессоры серии EPYC 4005 для сокета Socket AM5 под кодовым названием «Grado». Эти чипы включают до 16 ядер и 32 потоков, что позволяет корпоративным пользователям эффективно использовать ОС Windows Server. Новые процессоры предлагают превосходную производительность по сравнению с конкурирующими процессорами Intel Xeon серии E-2400 и Intel серии 6300, которые могут предложить только до 8 ядер.

Процессоры имеет две CCD-матрицы на 4-нм ядрах Zen 5 и 6 нм кристалл ввода-вывода. IOD с разблокированную поддержкой памяти ECC, скорость которой была увеличена до DDR5-5600 по сравнению с DDR5-5200 на IOD предыдущего поколения EPYC 4004 "Raphael". Процессоры поддерживают до 192 ГБ памяти ECC DDR5 через 2-канальный интерфейс памяти. Ядра Zen 5 идентичны по функциям клиентским процессорам Granite Ridge, на которых работают настольные процессоры серии Ryzen 9000, и серверным процессорам Turin. В целом ассортимент моделей новинок предлагает клиентам от 6-ядер и 12-потоков до 16-ядер и 32-потоков.

IOD имеет похожую реализацию ввода-вывода на Ryzen 9000 "Granite Ridge" с 2-канальным интерфейсом памяти DDR5 и 28-канальным PCIe Gen 5. Он также оснащен новейшим поколением AMD Secure Processor (ASP) со специальной системой безопасности, совместимой с TrustZone, поддержкой аппаратно-ускоренного шифрования, шифрования памяти, TPM 2.0 и TSME.

 В серии EPYC 4005 Grado есть шесть моделей процессоров, флагманом линейки является EPYC 4565P с конфигурацией из 16 ядер и 32 потоков, 64 МБ кэша L3 (32 МБ на CCD), базовой частотой 4,3 ГГц, до 5,7 ГГц в режиме ускорения и TDP 170 Вт. EPYC 4545P имеет ту же конфигурацию 16 ядер/32 потока, но с более низкими тактовыми частотами - 3 ГГц в базе и до 5,4 ГГц в режиме ускорения с TDP всего 65 Вт.

 Существует также модель EPYC 4585PX, предлагаемая не только для серверов, но и для рабочих станций с интенсивными вычислениями. Этот чип имеет 3D V-Cache на одном из двух CCD и предлагает конфигурацию из 16 ядер и 32 потоков. Первый CCD имеет 96 МБ кэша L3 (64 МБ 3D V-Cache + 32 МБ на кристалле), в то время как второй CCD включает 32 МБ кэша L3 на кристалле.

 Следующим в иерархии является EPYC 4465P - это 12-ядерный и 24-поточный процессор с обычной структурой кэша L3 объемом 64 МБ (32 МБ на CCD), базовой частотой 3,4 ГГц с ускорением до 5,4 ГГц и TDP 65 Вт. EPYC 4345P является 8-ядерным 16-поточным чипом с одним CCD, который имеет 32 МБ кэша L3, тактовую частоту 3,8 ГГц в базе, до 5,5 ГГц в режиме ускорения и TDP 65 Вт. 

 Самым доступным в новой серии станет чип EPYC 4245P с 6 ядрами и 12 потоками, который работает на базовой частоте 3,9 ГГц, до 5,4 ГГц в режиме ускорения и 32 МБ кэша L3.

 Кроме того, эксклюзивно для серии EPYC 4005 и предыдущего поколения серии EPYC 4004 компания AMD реализовала технологию RAIDXpert2 - программное решение RAID, позволяющее создавать том RAID с 14 устройствами на платформе, используя интерфейсы SATA и NVMe.

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Источник: techpowerup.com
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