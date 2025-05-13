Новый изогнутый монитор с радиусом кривизны 1500R имеет время отклика GtG 1 мс и поддержку HDR10.

Компания AOC без лишней помпы добавила новое устройство в свой ассортимент игровых устройств - модель C27G4H2, являющуюся 27-дюймовым изогнутым монитором. Новинка уже представлена на JD.com с официальной ценой 1499 юаней (208 долларов США), хотя маркетинговые материалы намекают на окончательную розничную цену ближе к 1099 юаней (153 доллара США).

Монитор оснащен Fast VA-панелью разрешением 1920×1080 пикселей с кривизной 1500R. Он имеет частоту обновления 200 Гц и время отклика GtG 1 мс.

Монитор оснащен поддержкой технологии Adaptive-Sync, а специальный механизм снижения размытости изображения MBR Sync от AOC дополнительно повышает четкость, вставляя черные кадры без ущерба для общей яркости. Панель поддерживает HDR10 и достигает пиковой яркости 300 кд/м2.

Что касается цветов, то AOC C27G4H2 имеет заводскую калибровку цветовой настройки со средним значением Delta E <2. Он 100% цветовой охват sRGB и 93% цветового охвата DCI-P3, а также поддерживает 8-битную глубину цвета. Новинка от AOC также использует 6-осевую систему регулировки цвета, позволяющую пользователям точно настраивать оттенок и насыщенность.

Монитор оснащен регулируемой подставкой по высоте на 120 мм, наклон от -5° до 23° и поворот на ±30°. Он также совместим с VESA 100x100, позволяя легко монтировать устройство на стену.

Что касается подключения, AOC C27G4H2 оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 с поддержкой HDR и 3,5-мм аудиоразъемом. Кроме того, монитор оснащен режимами без мерцания и низкого синего света для снижения утомляемости глаз и предлагает предустановленные настройки просмотра для работы, мультимедиа или игр.