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Maxsun готовит видеокарты Intel Arc B580 с 24 ГБ памяти
Компания разместила соответствующие заявки в Евразийской экономической комиссии

Всего за несколько дней до мероприятия Computex компания Maxsun зарегистрировала в ЕЭК новые модели видеокарт Arc B580 с 24 ГБ видеопамяти, что еще больше подогрело существующие слухи о карте Battlemage с высоким объемом видеопамяти. Однако нужно понимать, что заявки в EEC (Евразийской экономической комиссии) не являются окончательными подтверждениями выхода какого-либо продукта. Производители часто регистрируют конфигурации, чтобы сразу охватить все будущие возможные модели. Поэтому следует отнестись к утечке с долей скептицизма.

Intel выпустила свои графические карты Arc B580 и Arc B570 в декабре и январе соответственно, выведя свою новую архитектуру Battlemage на рынок настольных ПК. Эти графические ускорители с самого начала вызвали интерес у пользователей, предлагая большой объем памяти в 12 ГБ для видеокарт стоимостью около 250 долларов, однако самые дешевые Arc B580 на Newegg и Best Buy стоят сейчас около 300 долларов.

Слухи о 24 ГБ памяти на картах Battlemage ходили в сети с декабря прошлого года. Недавно компания Sparkle случайно намекнула на существование Arc B580 24 ГБ, позже отказавшись от своих комментариев, вероятно, из-за эмбарго. Материнская компания Maxsun зарегистрировала несколько графических карт в ЕЭК, включая MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 24G и её вариант с разгоном, которые соответствуют точной конфигурации, упомянутой Sparkle.

Официально Intel пока подтвердила только профессиональные графические ускорители (вероятно, на основе Battlemage) на мероприятии Computex. На данный момент источники информации разделились во мнениях о том, предназначен ли GPU BMG-G21 с 24 ГБ памяти для рабочих станций в виде Arc Pro B60 или для потребителей в виде модели Arc B580 24 ГБ. Если предположить, что новая модель предназначена для потребительского сегмента, то вполне логично, что у Intel, вероятно, есть что-то ещё более мощное в разработке рынка рабочих станций.

Процессор BMG-G21 от Intel позволяет использовать 20 ядер Xe (2560 шейдеров), являясь конкурентом модели RTX 4060 (AD107) от Nvidia. Несмотря на разницу в ценах и большее количество видеопамяти, по производительности новинка по-прежнему уступает даже модели RTX PRO 4000 Blackwell начального уровня, оснащенной чипом Nvidia GB203. Данные из товарных накладных подразумевают существование более крупного чипа BMG-G31. Большинство поставок этих GPU направлены во Вьетнам, где размещаются несколько компаний, имеющих опыт упаковки и сборки продукции Intel. В настоящее время вопрос о выходе каких-либо графических ускорителей на базе BMG-G31 остается открытым. Необходимо немного подождать старта Computex, где Intel может расставить в данном вопросе все точки над «i».

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Источник: tomshardware.com
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