Wireless Mouse Lite 3 работает на частоте 2,4 ГГц, имеет эргономичный дизайн и вес 45 грамм

Компания Xiaomi официально представила компьютерную мышь Wireless Mouse Lite 3 в Китае, пополнив линейку доступных периферийных устройств. Новая модель в настоящее время доступна для предварительного заказа на JD.com и других розничных платформах Поднебесной. Цена новинки составляет 39 юаней (примерно 5,40 доллара США), а старт поставок запланирован на 14 мая.

Мышь предлагается в двух цветах: Deep Space Black и Plain White Grey. Xiaomi осталась верна своему минималистскому подходу к дизайну. В конструкции отсутствуют острые края и выступающие элементы, что подойдет для различных рабочих пространств.

Корпус изогнут, чтобы соответствовать форме ладони пользователя, повышая комфорт при длительном использовании. Xiaomi утверждает, что мышь весит около 45 граммов без батареек, что делает ее достаточно легкой, чтобы минимизировать усталость запястья. Корпус поддерживает различные стили захвата и размеры рук, то есть подойдет большинству пользователей.

Устройство поддерживает беспроводное подключение по каналу 2,4 ГГц через компактный USB-приемник. Приемник можно хранить в отсеке, расположенном под задней крышкой мыши, помогая избежать его потери при переноске мыши. Реализация этого отсека отражает аналогичные конструкции, используемые в более ранних периферийных устройствах Xiaomi, отдавая приоритет портативности и практичному использованию без использования кабелей.

Wireless Mouse Lite 3 оснащен оптическим датчиком разрешением 1000 точек на дюйм, который обеспечивает стандартную скорость отслеживания перемещений при выполнении любых работ за компьютером. Возможно, что только профессиональным игрокам новинка будет не совсем подходящей.

Мышь использует ножки из ПТФЭ (политетрафторэтилена) для улучшения скольжения. Эти самосмазывающиеся ножки минимизируют поверхностное трение, обеспечивая плавное перемещения по большинству поверхностей, будь то стол или коврик. Мышь не поддерживает Bluetooth и использует для работы стандартные батарейки AA-типа.