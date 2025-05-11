Как обычно, купить в розницу видеокарты Lenovo не получится, а только в составе готовых систем

Компания Lenovo представила новые видеокарты серии RTX 50 для китайского рынка, разработанные специально для ее готовых игровых систем под брендом Legion. Как сообщалось ранее, эти видеокарты не доступны для покупки в обычных розничных магазинах, они являются эксклюзивными для этих готовых систем. Однако, возможно, что они с какой-то момент могут появиться на вторичном рынке или на различных электронных торговых площадках Китая.

Новые карты RTX 5060 Ti и RTX 5070 являются моделями без заводского разгона, которые соответствуют референсным спецификациям компании NVIDIA. Это означает наличие 6144 ядер CUDA для RTX 5070 и 3840 ядер CUDA для RTX 5060 Ti в сочетании с 12 ГБ памяти GDDR7 через 192-битный интерфейс и 8 ГБ памяти GDDR7 через 128-битный интерфейс для каждой из моделей соответственно. Также похоже, что Lenovo не будет предлагать 16-гигабайтный вариант RTX 5060 Ti.

Обе карты используют систему охлаждения толщиной 2,5-слота и поставляются с кожухом с двумя вентиляторами. Модель RTX 5070 заметно длиннее, в то время как карта RTX 5060 Ti, основанная на графическом процессоре GB206, ограничена всего 8-полосами интерфейса PCle, что видно на рендерах.

Представленные карты поставляются в комплекте с системами Lenovo Legion 7000K и GeekPro. RTX 5060 Ti размещается в корпусе компактного форм-фактора, и расположена прямо над блоком питания. В свою очередь Legion 7000K представляет собой более премиальный дизайн, включающий систему жидкостного охлаждения процессора.

Что касается стоимости эксклюзивных готовых компьютеров, то самые низкие доступные цены составляют 11999 юаней (около 1660 долларов США) для системы с картой RTX 5070 и 7199 юаней (около 995 долларов США) для системы с моделью RTX 5060 Ti.