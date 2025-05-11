В сети появилась утечка с ключевыми характеристиками смартфона Vivo S30 Pro Mini

Vivo готовится представить смартфоны серии S30 в Китае, которая включает в себя две модели: Vivo S30 и более компактную Vivo S30 Pro Mini. В очередной утечке известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые подробности об обоих смартфонах.

Недавно официальный представитель Vivo подтвердил, что Vivo S30 будет оснащен 6,67-дюймовой плоской OLED-панелью, тогда как младший S30 Pro Mini будет компактным устройством, оснащенным 6,31-дюймовым плоским OLED-экраном. В сообщении также предполагалось, что оба смартфона будут оснащены аккумулятором емкостью 6500 мАч.

Digital Chat Station сообщил в новой публикации на Weibo, что Vivo S30 Pro Mini будет работать на еще не анонсированном чипсете Dimensity 9400e от MediaTek. Ожидается, что эта однокристальная система станет улучшенной версией чипсета Dimensity 9300+, являющегося прошлогодним флагманом компании, выпущенным в мае 2024 года.

Инсайдер добавил, что Vivo S30 Pro Mini также будет включать перископическую телефотокамеру с датчиком Sony IMX882 разрешением 50 мегапикселей, металлическую среднюю рамку и линейный вибромотор по оси x. В предыдущем сообщении утверждалось, что его задний модуль будет включать три объектива: 50 + 8 + 50 мегапикселей. Кроме того, этот смартфон будет переименован в Vivo X200 FE в Индии.

Инсайдер ничего не рассказал о чипсете Vivo S30. Однако ранее он утверждал, что устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm SM7550, который представляет собой не что иное, как однокристальная система среднего уровня Snapdragon 7 Gen 3. Ожидается, что серия Vivo S30 поступит в продажу в четырех цветах: синем, золотом, розовом и черном.