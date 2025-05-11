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Прототип NVIDIA TITAN ADA всего на 11% медленнее RTX 5090
В сети появился тест невыпущенного прототипа NVIDIA TITAN ADA с 18432 ядрами CUDA, 48 ГБ памяти GDDR6X и двумя разъемами питания

 Der8auer представил обзор очень интересной видеокарты - невыпущенной TITAN ADA, флагманской модели, которая, вероятно, стоила бы гораздо больше, чем большинство пользователей смогло было себе позволить. Она предлагала очень высокие характеристики и произвела бы фурор, если была бы выпущена, но, к сожалению, этого не произошло.

 TITAN ADA и более ранний прототип RTX 4090 Ti, протестированный Gamers Nexus, имеют одно и то же происхождение. Обе используют уникальный четырехслотовый кулер с перпендикулярной компоновкой платы. В этом смысле TITAN ADA по сути является предшественником серии RTX 50 Founders Edition, в которой используется двухпоточная система охлаждения и центрально расположенная плата. TITAN ADA имеет трехкомпонентную конструкцию печатной платы с повернутой основной платой и отдельной платой с интерфейсом PCle.

 Такая необычная компоновка четко идентифицирует ее как карту класса TITAN, так как кулер имеет бежевый цвет, как и у предыдущих моделей TITAN. На ней также есть надпись TITAN как на боку, так и на рамке, что подтверждает её практическую готовность к запуску.

 Эта карта никогда ранее не демонстрировалась публично. Она оснащена двумя 16-контактными разъемами питания, в отличие от прототипа RTX 4090 Ti. Это убедительно свидетельствует о том, что ускоритель был разработан с учетом потребления более 600 Вт, однако, этого не произошло во время реального тестирования.

 Der8auer подтвердил, что карта оснащена полноценным графическим процессором AD102, то есть у нее больше ядер, чем у серийной RTX 4090. Прототип включает 18432 ядра CUDA, то есть на 12 процентов больше, чем у RTX 4090, и предлагает вдвое больше памяти: 48 ГБ GDDR6X на 384-битной шине.

 Однако у карты отсутствует официальная поддержка драйверов, и она не полностью распознается утилитой GPU-Z, подтвердившей конфигурацию памяти, пропускную способность 1008 ГБ/с, базовую частоту 2235 МГц, частоту памяти 1313 МГц и частоту в разгоне 2520 МГц:

 Из-за ограниченной поддержки драйверов многие новые игры не удалось протестировать. Вместо этого оверклокер сделал упор на синтетических тестах. В Time Spy Extreme RTX 5090 была всего на 11 процентов быстрее, в то время как прототип TITAN ADA на 15 процентов опередил RTX 4090. В Speed Way TITAN ADA опережал RTX 4090 на 7 процентов.

 Интересно, что в таких играх, как Cyberpunk, TITAN ADA показал на 22 процента более высокий средний FPS по сравнению с RTX 4090, продемонстрировав, что она была бы отличным обновлением прошлого флагмана и позиционировался бы между RTX 4090 и RTX 5090.

 Der8auer не раскрыл источник приобретения карты. Она могла быть получена напрямую от NVIDIA или инженером, который хотел, чтобы ее протестировали. Независимо от ее происхождения, очевидно, что это один из самых редких графических ускорителей в полностью рабочем состоянии. Der8auer пообещал в будущем опубликовать два дополнительных видео об этой карте с упором на конструкцию с двойным разъемом питания, а также на полную разборку.

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Источник: videocardz.com
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