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Глобальный релиз смартфона Poco F7 с HyperOS 2.0 состоится летом 2025 года
Глобальная версия Xiaomi Poco F7 снова появилась в сети на сайте очередного регулирующего органа, раскрывая размеры устройства, а также его программное обеспечение и окно выпуска

 Предполагаемый смартфон Poco F7 снова появился в сети после его недавнего появления в Infocomm Media Development Authority (IMDA) в Сингапуре в конце прошлого месяца. Хотя компания Xiaomi пока не заявляла об официальном запуске устройства, похоже, что оно так или иначе готовится к глобальному релизу.

 На этот раз Федеральная комиссия по связи (FCC) опубликовала документацию для устройства с номером модели «25053PC47G», которую базы данных IMEI связывают с моделью Poco F7. Традиционно, FCC не раскрывает каких-либо подробностей об устройстве. Однако анализ документации сертификационного регулирующего органа позволяет почерпнуть несколько подробностей о грядущем смартфоне.

 Например, FCC упоминает, что модель Poco F7 имеет размеры 164 x 78 x 11 мм. Предположительно, включая модуль камеры устройства, эти размеры совпадают с габаритами Redmi Turbo 4 Pro, если предположить, что FCC округлила их до целых чисел. Таким образом Poco F7 станет самым крупным в серии, так как Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro будут иметь длину и ширину 160,3 x 75 мм соответственно.

 Кроме того, в другом документе показана передняя часть нового Poco F7 с плоской рамкой и центральным отверстием в экране для селфи-камеры. В настоящее время ожидается, что Xiaomi представит Poco F7 в Индии в конце этого месяца. Хотя подробности о глобальном запуске пока отсутствуют, FCC указывает, что устройство будет доступно на мировых рынках не позднее конца лета.


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Источник: notebookcheck.net
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