Samsung может использовать процессор Dimensity 9400 от MediaTek для Galaxy S25 FE, хотя Exynos 2400e остается в приоритете

В настоящее время слухи говорят о том, что смартфон Samsung Galaxy S25 FE мало что предложит пользователям в плане обновлений по сравнению с текущей моделью Galaxy S24 FE. Новинка, как предполагалось, должна была быть выпущена с чипсетом Exynos 2400e. Однако надежный источник информации о смартфонах раскрыл порталу Notebookcheck новые данные о грядущем устройстве.

Хотя чипсет Exynos 2400e остается основным претендентом, запасным вариантом в планах Samsung является использование флагманского чипсета Dimensity 9400 от MediaTek. Это неудивительно, учитывая, что Samsung уже использовала чипсет MediaTek в своей серии планшетов Galaxy Tab S10. Источник добавляет, что Galaxy S25 FE будет выпущен в соответствии с графиком, то есть ближе к концу текущего года.

Однако планы могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий. На бумаге Dimensity 9400 является гораздо лучшим вариантом, чем Exynos 2400e, но понятно, почему Samsung предпочитает Exynos. Это помогло бы подразделению Samsung Foundry получить столь необходимую ему прибыль, так как Dimensity 9400, произведенный TSMC, безусловно, будет намного дороже, чем собственное предложение Samsung.

В прошлый раз Galaxy S24 FE был единственным смартфоном, использующим чипсет Exynos 2400e. Однако теперь, возможно, ему найдется место в Galaxy S25 FE и Galaxy Z Flip FE, который, по слухам, также будет выпущен с тем же чипом. Похоже, что все зависит от того, сколько чипсетов Exynos 2400e Samsung Foundry удастся произвести в ближайшие недели.