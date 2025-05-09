Новинка получила интересный дизайн с размещением компонентов в подставке и внешним блоком питания

Lenovo представила свой новый персональный компьютер Yoga 27 AIO, оснащенный процессором на архитектуре Intel Arrow Lake. В отличие от большинства AIO-устройств, новинка от Lenovo разместила все компоненты системы внутри подставки, а не корпуса дисплея. В результате подставка получилась значительно шире, чем обычно бывают моноблоки.

Система AIO работает на процессоре Core Ultra 9 285H, который, по-видимому, является единственным доступным вариантом в данном устройстве. Процессор может похвастаться 16 физическими ядрами и 16 потоками с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Обычно этот чип встречается в высокопроизводительных ноутбуках, однако отлично подходит и для этой системы, которая также позиционируется в качестве компьютера для рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, предлагая совокупную производительность процессора, графики и NPU на уровне 99 TOPS.

Пользователи также могут выбрать вариант с мобильным графическим процессором GeForce RTX 4050. Хотя это и не самый мощный вариант, так как он является самым медленным графическим ускорителем серии RTX 40, доступным на рынке, он может стать отличной альтернативой встроенной графике процессора для задач, не требующих высокой производительности.

Lenovo Yoga 27 оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 кд/м2, Delta E<2 и 99%-ым охватом цветовой гаммы sRGB. За звук отвечает компания JBL с двумя 5-ваттными низкочастотными динамиками, расположенными на задней части дисплея, и двумя 3-ваттными высокочастотными динамиками под подставкой. Звуковая система также поддерживает технологию Dolby Atmos. Моноблок также оснащён 32 ГБ памяти стандарта LPDDR5X-7467, которую, к сожалению, нельзя заменить, и 1 ТБ хранилища в стандартной комплектации.

Единственным компонентом, который не встроен в подставку, является блок питания. Он представляет собой внешнее устройство. Упоминаний о поддержке USB Power Delivery не приводится, поэтому, скорее всего, система полагается на фирменный внешний адаптер.

Пользователи могут выбрать один из двух вариантов Yoga 27: версия Core Ultra 9 285H без дискретной графики стоит 7599 юаней (1050 долларов США), а модель с видеокартой RTX 4050 в рамках текущей акции обойдется в 10 999 юаней (1520 долларов США).