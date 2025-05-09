Arc Pro B60 с 24 ГБ памяти будет представлена на выставке Computex

Компания Intel подтвердила, что представит серию графических процессоров Arc Pro Battlemage на выставке Computex. Производитель не поделился подробностями о моделях, которые будут выпущены, но можно точно сказать: одна из новинок будет нести на себе 24 ГБ памяти — Arc Pro B60 24 ГБ станет одной из карт, анонсированных на выставке Computex 2025 в этом году.

В сети уже давно ходят слухи, что Intel работает над графической картой с 24 ГБ памяти, что вдвое больше емкости игровой модели Arc B580. Также Videocardz.com сообщает, что версия, упомянутая в более ранних утечках, в стенах самой компании называлась «Developer Edition». Однако окончательное название предполагает ее целевое назначение — это графический процессор для рабочей станции.

Intel Arc Pro B60 24 ГБ будет использовать графический процессор BGM-G21, поэтому никаких изменений в спецификациях графического чипа или ширине шины памяти (192 бит) не произойдет. Изображение, предоставленное Intel, ясно показывает, что карта будет оснащена системой охлаждения с вентилятором турбинного типа, что, вероятно, означает приверженность однослотовой конструкции, аналогичной ее предшественнику - Arc Pro A60.

Стоит отметить, что видеокарта Arc Pro A60, являющаяся топовой моделью линейки Arc Pro в серии Alchemist, не использовала самый большой графический процессор в линейке. Вместо GPU ACM-G10 в ней применяется ACM-G12, в то время как Arc Pro A50 и Pro A40 были основаны на чипе ACM-G11. Единственная причина полагать, что B60 использует кристалл BGM-G21, заключается в том, что Intel еще не выпустила ни одного другого графического ускорителя Battlemage.

Недавно появилась череда слухов о том что компания выпустит более мощный графический процессор Arc для игроков.