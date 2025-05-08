В основе MAG 272UP QD-OLED X24 лежит QD-OLED панель Samsung 4-го поколения.

Компания MSI официально выпустила на китайский рынок свой новейший игровой монитор премиум-класса MAG 272UP QD-OLED X24. Стоимость монитора составляет 5599 юаней или примерно 776 долларов США, и он уже доступен для покупки на JD.com.

Игровой монитор оснащен 26,5-дюймовой панелью QD-OLED четвертого поколения производства Samsung, имеющей разрешение 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частоту обновления 240 Гц, предназначенную как для профессиональных игроков, так и для создателей контента.

Дисплей имеет плотность пикселей 166 PPI, создающую четкое изображение с пиковой яркостью 1000 кд/м2 (3% APL), в то время как его типичная яркость составляет 450 кд/м2. Новинка получила сертификацию DisplayHDR True Black 400 и обеспечивает контрастность 1 500 000:1 благодаря самоизлучающей пиксельной структуре OLED. Монитор может похвастаться временем отклика GtG 0,03 мс, поддерживает адаптивную синхронизацию и совместим с G-Sync, обеспечивая низкую задержку и работу без разрывов изображения.

Что касается цветопередачи, то монитор поставляется с заводской калибровкой с Delta E ≤2, поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB. Каждое устройство включает отчет о заводской калибровке для профессионалов, которым требуется высокая точность цветопередачи.

Кроме того, MAG 272UP QD-OLED X24 оснащен технологией MSI OLED Care 2.0, которая включает в себя сдвиг пикселей, обновление пикселей, автоматическую регулировку яркости и мониторинг внешнего освещения для снижения риска выгорания. Также новинка от MSI предлагает ориентированные на геймеров функции, такие как динамическое перекрестие, визуальное улучшение для темных сцен и инструменты цифрового увеличения.

С точки зрения дизайна, MSI MAG 272UP QD-OLED X24 имеет ультратонкий профиль толщиной 4,7 мм и заднюю панель с гравировкой в виде дракона. Он поставляется с полностью регулируемой подставкой, поддерживающей изменение высоты до 110 мм, наклона от -5° до 20°, вращение от -30° до 30° и поворот до 90°. Он также поддерживает крепление VESA 100×100.

Для подключения к источнику изображения монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1 (4K при 240 Гц), одним DisplayPort 1.4a, портом USB Type-C с режимом DP Alt и зарядкой мощностью 15 Вт, а также выходом для наушников. Устройство сертифицировано TÜV Rheinland как работающее без мерцания с низким уровнем синего света, а также поддерживает аппаратную фильтрацию синего света и DC регулировку для комфорта глаз.