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Nintendo Switch 2 получит чипсет NVIDIA T239 с 1536 ядрами CUDA на архитектуре Ampere
В сети появилась плата новой консоли с расположенными на ней компонентами, но в нерабочем состоянии

 Первое упоминание чипсета T239 датируется июнем 2021 года, когда один из самых надежных инсайдеров под ником Kopite7kimi, сообщил, что в портативной консоли Switch следующего поколения будет использоваться данный чип компании NVIDIA. Сегодня в сети был опубликован подробный анализ чипа вместе с изображениями печатной платы и данными о предполагаемой производительности, подтверждающими ранние слухи.

 Официально консоль Nintendo Switch 2 пока не продается. Однако, похоже, пользователь сети X* (запрещена на территории России) под ником Kurnarl, известный своими подробными публикациями с анализом чипа, и Geekerwan, известный своими подробными обзорами, смогли купить устройство на вторичном рынке в Китае. Это та же торговая площадка, где часто продаются процессоры AMD и Intel ещё до их запуска, иногда в виде очень ранних инженерных образцов, недоступных для публики. Они сообщили, что стоимость материнской платы с установленным чипсетом составляла всего 1000 юаней, или около 138 долларов США.

 Важная отметить, что плата не работает. Фактически она включается, но ничего не отображает, так что, скорее всего, это дефектная плата, предназначенная для утилизации, но, очевидно, она была сохранена. Однако этого достаточно для анализа.

 Чипсет был изготовлен на 36-й неделе прошлого года, так что он довольно свежий. Плата включает в себя два чипа Hynix LPDDR5 объемом 6 ГБ на 128-битной шине памяти с пропускной способностью 8533 МТ/с, хотя ожидается, что розничная версия консоли Switch 2 будет работать на более низких скоростях. Geekerwan поделился сравнением новых и старых дизайнов плат:

 Снимок кристалла, предоставленный Kurnarl, подтверждает компоновку чипа, а маркировка подтверждает, что он имеет 8 ядер ARM Cortex-A78C, 4 МБ кэша L2 и, что самое важное, он использует графическую архитектуру NVIDIA Ampere с 1536 ядрами CUDA. Вся матрица имеет площадь 207 мм2, то есть примерно в два раза больше, чем Tegra X1 на 16-нм техпроцессе и похожа на GA107, который, как известно, не является полноценным процессором, а имеет только логику графического процессора.

 Geekerwan выполнил моделирование с использованием графического процессора RTX 2050, имеющего ту же архитектуру. Однако, поскольку точные тактовые частоты для консоли и портативного режима работы неизвестны, это сравнение будет не совсем точным.

 Тем не менее моделирование предполагает, что в режиме док-станции Switch 2 может обеспечить производительность уровня GTX 1050 Ti с DLSS и производительность уровня GTX 750 Ti в портативном режиме. Это будет примерно в 7-7,5 раз быстрее, чем текущий чип Tegra X1 в оригинальной Switch, но не в 10 раз, как когда-то заявляла компания NVIDIA.

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#nvidia #nintendo #игровые консоли #nintendo switch 2 #портативные игровые консоли #nvidia t239
Источник: videocardz.com
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