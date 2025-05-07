В этот день выходит как настольная, так и мобильная версии RTX 5060

Выход самой доступной видеокарты NVIDIA на архитектуре Blackwell для настольных ПК и мобильных компьютеров состоится менее, чем через 2 недели, 19 мая. Ранее эта информация была на уровне слуха, которым делились некоторые инсайдеры, но теперь компания NVIDIA подтвердила, что графические карты для настольных ПК и ноутбуков будут выпущены по всему миру ровно в 19 часов по московскому времени.

GeForce RTX 5060 является видеокартой стоимостью 299 долларов, будет оснащена 3840 ядрами CUDA, а также 8 ГБ памяти стандарта GDDR7. Эта карта станет младшим представителем серии RTX 50, если только NVIDIA не выпустит в кокой-то момент модель RTX 5050. Версия карты RTX 5060 Ti на 8 ГБ оставила очень негативное впечатление у обозревателей и пользователей, несмотря на попытку NVIDIA ограничить её распространение, не выкладывая образцы для обзоров и не позволяя партнерам отправлять их в профильные СМИ. Это вызвано мнением, что наличие на видеокарте 8 ГБ памяти нецелесообразно, учитывая возросшие требования современных игр к кадровому буферу и активному использованию трассировки лучей.

Компания, кроме того, подтверждает, что в тот же день также будут выпущены первые ноутбуки, оснащенные графическим процессором RTX 5060, который представляет собой ускоритель с 3328 ядрами CUDA и теми же 8 ГБ памяти.

Конкуренцию видеокартам NVIDIA в этом сегменте составят графические карты Arc B580 и Arc B570 серии Battlemage от компании Intel, оснащенные 12 ГБ и 10 ГБ памяти соответственно. Кроме того, новинке от NVIDIA в скором времени придется также столкнуться с моделью Radeon RX 9060 XT, которая, как ожидается, будет представлена на мероприятии Computex 2025.